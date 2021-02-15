Серія R.S. від Renault Sport передбачає потужніші "гарячі" версії моделей з лінійки марки, а машини серії R.S. Line – лише виглядають спортивно.

Фактично, R.S. Line являє собою комплектацію для Renault Captur. У Франції новинка вже продається з бензиновим мотором або гібридним агрегатом.

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Субкомпактний кросовер Renault Capture у виконанні R.S. Line можна впізнати за характерним переднім бампером, решіткою радіатора з особливим дизайном, заднім декоративним дифузором сірого кольору, 18-дюймовими легкосплавними дисками Le Castellet і шильдикам R.S. Line на кормі та по боках.

В салоні з’явились написи Renault Sport, червоні акценти на сидіннях, дверних картах, вентиляційних отворах та рульовому колесі, обтягнутому перфорованою шкірою. Паски безпеки і обід важеля перемикання передач також декоровані червоним, а довершують спортивний вид інтер'єру карбонові вставки на перед панелі.

Оснащення Capture R.S. Line включає тоновані задні вікна, передні і задні датчики паркування, 10-дюймову цифрову панель приладів, камеру заднього виду, електрохромне дзеркало заднього виду і бездротову зарядну панель.

Вдома у Франції Renault Captur R.S. Line доступний з бензиновим двигуном TCe потужністю 140 кінських сил за ціною від 28 400 євро (958 550 гривень). Гібридна версія E-Tech Plug-In потужністю 160 кінських сил коштує від 37 050 євро (1 250 504 гривень).

Фото: Renault Captur R.S. Line / Renault