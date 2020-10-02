Французский автопроизводитель позволил увидеть лишь частичку будущего электрического кроссовера. А также анонсировал презентацию серийной версии концепта Dacia Spring.

Компания Renault распространила первый тизер концепта электрического кроссовера, представляющего будущую серийную модель.

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Изображение не слишком информативно, но оно показывает, что концепт получил стильную светодиодную оптику и блестящую черную решетку с вертикальными прорезями. Мы также можем видеть треугольный золотой акцент и то, что кажется серебряной краской.

Renault мало что раскрывает о концепте, но сообщает, что серийная модель будет базироваться на платформе CMF-EV, которая была разработана специально для электромобилей.

Предыдущие отчеты также указывали, что кроссовер будет меньше Captur и выйдет на рынок в следующем году. По слухам электрический кроссовер получит несколько версий силовых установок и емкости аккумулятора, а топовые исполнения будут иметь автономный пробег до 600 км.

Хотя это остается не подтвержденным, концепция будет представлена во время мероприятия Renault eWays, которое подчеркивает “электрическую мобильность сегодня и завтра”. Событие продлится с 15 по 26 октября и будет включать несколько дебютов, которые, по-видимому, состоятся 16 и 19 октября.

Кроме концепта электрического кроссовера Renault, марка Dacia представит серийную версию концепта Spring, который дебютировал в начале этого года. Он позиционируется, как “электрокар, доступный для всех”. Как известно, базой для него послужил серийный электрокар для китайского рынка Renault City K-ZE, разработанный Renault, Nissan и Dong-Feng, который имеет запас хода на одном заряде более 200 км.

Фото: концепт Dacia Spring / Dacia