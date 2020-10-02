Французький автовиробник дозволив побачити лише частинку майбутнього електричного кросовера. А також анонсував презентацію серійної версії концепта Dacia Spring.

Компанія Renault поширила перший тізер концепта електричного кросовера, який представляє майбутню серійну модель.

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Зображення не надто інформативне, але воно показує, що концепт отримав стильну світлодіодну оптику та блискучу чорну решітку з вертикальними прорізами. Ми також можемо побачити трикутний золотистий акцент і те, що видається срібною фарбою.

Renault мало що розкриває про концепт, але повідомляє, що серійна модель базуватиметься на платформі CMF-EV, яка була розроблена спеціально для електромобілів.

Попередні звіти також вказували, що кросовер буде меншим за Captur і вийде на ринок наступного року. За чутками електричний кросовер отримає кілька версій силових установок та ємності акумулятора, а топові виконання матимуть автономний пробіг до 600 км.

Хоча це залишається не підтвердженим, концепція буде представлена, ​​під час події Renault eWays, яка підкреслює “електричну мобільність сьогодні і завтра”. Подія триватиме з 15 по 26 жовтня і включатиме кілька дебютів, які, мабуть, відбудуться 16 та 19 жовтня.

Окрім концепту електричного кросовера Renault, марка Dacia представить серійну версію концепта Spring, який дебютував на початку цього року. Він позиціонується, як “електрокар, доступний для всіх”. Як відомо, базою для нього послужив серійний електрокар для китайського ринку Renault City K-ZE, розроблений Renault, Nissan та Dong-Feng, котрий має запас ходу на одному заряді більше 200 км.

Фото: концепт Dacia Spring / Dacia