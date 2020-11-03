Загадочный тизер сопровождает комментарий: "к своему 40-летию... один из наших самых известных автомобилей модернизируется... Вам понравится".

Что кроется за зашифрованным посланием, остается лишь догадываться, однако кое-что из этого видео и комментария все же можно понять.

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Во-первых, легкий коммерческий минивэн Renault Trafic выпускается с 1980 года, то есть в этом году модель празднует 40-летие. Во-вторых, на тестах уже был замечен замаскированный микроавтобус и часть радиаторной решетки, показанная в видео, очень напоминает ту, что была у тестового мула.

Фото: шпионские снимки тестового прототипа обновленного Renault Trafic / Carscoops

Похоже, главным изменением в новом Trafic будет именно передняя оптика, вслед за которой измененные капот, бампер и радиаторная решетка.

Ходили слухи о пересмотренной линейке двигателей, которая может включать электрифицированные силовые агрегаты. Тем более, что старшая модель – Renault Master, уже доступна с полностью электрическим силовым агрегатом.

Нет ни слова о том, когда новая модель будет представлена, но в видео-тизере написано “следите за новостями”. Кажется, это свидетельствует о том, что официальная презентация уже не за горами.