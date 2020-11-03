Загадковий тізер супроводжує коментар: "До свого 40-річчя... один із наших найвідоміших автомобілів модернізується… Вам сподобається".

Що криється за зашифрованим посланням, залишається лише здогадуватись, однак дещо з цього відео та коментаря все ж можна зрозуміти.

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По-перше, легкий комерційний мінівен Renault Trafic випускається з 1980 року, тобто цього року модель святкує 40-річчя. По-друге, на тестах вже був помічений замаскований мікроавтобус і частина радіаторної решітки, показана у відео, дуже нагадує ту, що була у тестового мула.

Фото: шпигунські знімки тестового прототипа оновленого Renault Trafic / Carscoops

Схоже, головною зміною у новому Trafic буде саме передня оптика, слідом за якою відредаговані капот, бампер та радіаторна решітка.

Ходили чутки про переглянуту лінійку двигунів, яка може включати електрифіковані силові агрегати. Тим більше, що старша модель – Renault Master, вже доступна з повністю електричним силовим агрегатом.

Немає жодного слова про те, коли нова модель буде представлена, але у відео-тизері написано “слідкуйте за новинами”. Здається, це свідчить про те, що офіційна презентація вже не за горами.