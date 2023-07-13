Мировая премьера нового Renault Scénic E-Tech electric состоится во время выставки IAA Mobility 2023 в Мюнхене 4 сентября.

Впервые об электрическом минивэне С-сегмента Renault заявили во время саммита ChangeNOW в Париже, когда показали публике концепт-кар Scénic Vision. Он должен пополнить линейку полностью электрических автомобилей: Mégane E-Tech electric, ZOE и Twingo.

На его основе создан полностью электрический Renault Scénic E-Tech electric, который будет представлен в начале сентября в Мюнхене.

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Автомобиль начинает раскрывать свой окончательный силуэт, а сейчас французы показали максимально открытую версию камуфляжа.

Изготовленные на заводе Douai ElectriCity предсерийные автомобили будут покрыты узором Тейлора, разработанным дизайнерами Renault Design. Он состоит из игры линий и узоров обновленного логотипа Renault, отдавая дань дизайну, созданному ранее для электрического Mégane E-Tech.