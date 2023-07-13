Світова прем'єра нового Renault Scénic E-Tech electric відбудеться під час виставки IAA Mobility 2023 у Мюнхені 4 вересня.

Вперше про електричний мінівен С-сегменту Renault заявили під час саміту ChangeNOW у Парижі, коли показали публіці концепт-кар Scénic Vision. Він має поповнити лінійку повністю електричних легкових автомобілів: Mégane E-Tech electric, ZOE та Twingo.

На його основі створено повністю електричний Renault Scénic E-Tech electric, який буде представлено на початку вересня у Мюнхені.

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Автомобіль починає розкривати свій остаточний силует, а зараз французи показали максимально відкриту версію в камуфляжі.

Виготовлені на заводі Douai ElectriCity, передсерійні автомобілі будуть покриті візерунком Тейлора, розробленим дизайнерами Renault Design. Він складається з гри ліній та візерунків оновленого логотипу Renault, віддаючи данину дизайну, створеному раніше для електричного Mégane E-Tech.