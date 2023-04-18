Renault представила Clio пятого поколения чуть более четырех лет назад, и теперь она обновляет модель внутри цикла, чтобы оставаться свежим и конкурентоспособным по сравнению с такими конкурентами сегмента.

Обновление, это существенный голубоглазый фейслифтинг, учитывая, что субкомпактный хэтчбек имеет полностью переделанную переднюю часть с более тонкими фарами и более широкой решеткой радиатора с шахматным узором.

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Дневные ходовые огни продолжаются в бампере, где они имеют форму половины вертикального ромба, напоминающего логотип Renault, украшенный матовым хромом. Интересно, что французская марка пытается снова сделать модными прозрачные задние фонари. Кроме того, диффузор может иметь один из шести доступных дизайнов в зависимости от комплектации и от того, гибрид он или нет. Здесь можно увидеть Esprit Alpine, флагманскую комплектацию, заменившую RS Line.

Renault предлагает обновленный Clio с пятью вариантами колесных дисков диаметром до 17 дюймов, на каждом из которых изображен новейший корпоративный логотип из матового алюминия. Выбирайте Esprit Alpine или Techno, и вы получите антенну из акульего плавника. Варианты красок включают Arctic White, Platinum Grey, Black Pearl Black, Iron Blue, Decir Red, Valencia Orange и новый трехслойный Rafal Grey.

Внутренняя отделка в значительной степени была перенесена от предшественника, но в салоне использованы новые стойкие материалы. Собственно, Клио 2024 выпуска с кожаной обивкой не купишь. Вместо этого сиденья покрыты материалом из органических и полиэфирных волокон, который называется ТЭП. Перейдите к Esprit Alpine и маленький люк получит более спортивные передние сиденья с лучшей боковой поддержкой.

Что касается технологий, цифровая приборная панель доступна в размерах 7 и 10 дюймов, а сенсорный экран доступен в конфигурациях 7 или 9,3 дюйма. Поддерживается беспроводная связь Android Auto и Apple CarPlay, а также встроенная навигация, 360-градусная камера и не менее 20 систем помощи водителю. Основные моменты включают в себя адаптивный круиз-контроль (с функцией остановки и движения) и частично автоматизированное вождение уровня 2.

Линейка силовых агрегатов включает в себя привычные моторы, начиная с атмосферного трехцилиндрового 1,0-литрового агрегата мощностью 65 лошадиных сил и 95 Нм крутящего момента, передающегося на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Далее следует еще один 1,0-литровый трехцилиндровый, но с турбонаддувом до 90 л.с. и 160 Нм, передаваемых через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Флагманский силовой агрегат доступен в Clio E-Tech Full Hybrid 145, сочетающий в себе атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с парой электродвигателей и литий-ионным аккумулятором емкостью 1,2 кВт-ч. Как явствует из названия, он предлагает общую мощность 145 л.с. (105 кВт), передаваемая на дорогу через безмуфтовую трансмиссию с двумя скоростями для режима EV и четырьмя для работы двигателя внутреннего сгорания.

Renault также продает обновленный Clio с трехцилиндровым турбодвигателем, работающим на сжатом природном газе (CNG). Он может преодолеть более 1000 километров и предлагает приличные 170 Нм от 2000 об/мин, одновременно выбрасывая на восемь процентов меньше CO2 по сравнению с эквивалентным только бензиновым двигателем.

Возможно, это немного странно, но дизель еще не умер, поскольку Renault будет предлагать Clio 2024 с двигателем Blue dCi 100. Привычный 1,5-литровый двигатель выдает 100 л.с. и 260 Нм в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.