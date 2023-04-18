Renault представила Clio п’ятого покоління трохи понад чотири роки тому, і тепер вона оновлює модель в середині циклу, щоб залишатися свіжим і конкурентоспроможним у порівнянні з такими ж конкурентами сегменту.

Оновлення, це суттєва голубоокий фейсліфтинг, враховуючи, що субкомпактний хетчбек має повністю перероблену передню частину з тоншими фарами та ширшою решіткою радіатора з шаховим візерунком.

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Денні ходові вогні продовжуються в бампері, де вони мають форму половини вертикального ромба, що нагадує логотип Renault, оздоблений матовим хромом. Цікаво, що французька марка намагається знову зробити модними прозорі задні ліхтарі. Крім того, дифузор може мати один із шести доступних дизайнів залежно від комплектації та від того, гібридний він чи ні. Тут можна побачити Esprit Alpine, флагманську комплектацію, яка замінила RS Line.

Renault пропонує оновлений Clio з п’ятьма варіантами колісних дисків діаметром до 17 дюймів, на кожному з яких зображено найновіший корпоративний логотип із матового алюмінію. Вибирайте Esprit Alpine або Techno, і ви отримаєте антену з акулячого плавника. Варіанти фарб включають Arctic White, Platinum Grey, Black Pearl Black, Iron Blue, Decir Red, Valencia Orange і новий тришаровий Rafal Grey.

Внутрішнє оздоблення значною мірою було перенесено від попередника, але в салоні використано нові стійкі матеріали. Власне, Clio 2024 року випуску зі шкіряною оббивкою не купиш. Натомість сидіння покриті матеріалом з органічних і поліефірних волокон, який називається ТЕП. Перейдіть до Esprit Alpine і маленький люк отримає спортивніші передні сидіння з кращою бічною підтримкою.

Що стосується технологій, цифрова панель приладів доступна в розмірах 7 і 10 дюймів, а сенсорний екран доступний у конфігураціях 7 або 9,3 дюйма. Підтримуються бездротовий зв’язок Android Auto та Apple CarPlay, а також вбудована навігація, 360-градусна камера та не менше 20 систем допомоги водієві. Основні моменти включають адаптивний круїз-контроль (з функцією зупинки та руху) і частково автоматизоване водіння рівня 2.

Лінійка силових агрегатів включає звичні мотори, починаючи з атмосферного трициліндрового 1,0-літрового агрегату потужністю 65 кінських сил та 95 Нм крутного моменту, що передається на передні колеса через п’ятиступінчасту механічну коробку передач. Далі йде ще один 1,0-літровий трициліндровий, але з турбонаддувом до 90 к.с. та 160 Нм, які передаються через шестиступінчасту механічну коробку передач.

Флагманський силовий агрегат доступний у Clio E-Tech Full Hybrid 145, який поєднує в собі атмосферний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун з парою електродвигунів і літій-іонним акумулятором ємністю 1,2 кВт-год. Як випливає з назви, він пропонує загальну потужність 145 к.с. (105 кВт), що передається на дорогу через безмуфтову трансмісію з двома швидкостями для режиму EV і чотирма для роботи двигуна внутрішнього згоряння.

Renault також продає оновлений Clio з трициліндровим турбодвигуном, що працює на стисненому природному газі (CNG). Він може подолати понад 1000 кілометрів і пропонує пристойні 170 Нм від 2000 об/хв, водночас викидаючи на вісім відсотків менше CO 2 порівняно з еквівалентним лише бензиновим двигуном.

Можливо, це трохи дивно, але дизель ще не вмер, оскільки Renault пропонуватиме Clio 2024 року з двигуном Blue dCi 100. Звичний 1,5-літровий двигун видає 100 к.с. та 260 Нм у поєднанні з шестиступінчастою механічною коробкою передач.