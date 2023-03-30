Нова платформа альянсу CMF-B EV вперше буде використана для Renault 5 у 2024 році, а згодом пошириться на інші електромобілі.

Для підготовки до серійного виробництва майбутнього електричного Renault 5 фахівці компанії зараз тестують його перші дев’ять прототипів.

Відомі як “мули”, це автомобілі, які мають платформу, силовий агрегат і батарею такі ж, як у майбутнього серійного Renault 5. Однак кузов більш схожий на нинішній Clio, хіба що з люком для зарядки електромобіля.

До речі Renault 5 помічений на тестах

Ці прототипи випробовують на витривалість в умовах низького зчеплення (лід, сніг) в Арвідсяурі (Шведська Лапландія), а також в умовах середнього та високого зчеплення в технічних центрах в Ларді (район Парижа) і Обевуа (Нормандія).

Ці “мули” першими, які використовують нову платформу Альянсу CMF-B EV: «CMF» для загального сімейства модулів, «B» для B-сегменту та «EV» для електромобілів. Нова повністю електрична платформа матиме витрати на виробництво на 30% менші, ніж для ZOE.

Завод Renault в Обевойє унікальний тим, що має засоби та передові інструменти для випробування будь-яких типів транспортних засобів: 613 гектарів, 35 трас довжиною 60 км, 42 випробувальні лінії, 2 аеродинамічні труби. , 18 корозійних камер, прихованих у 272 гектарах лісу, щоб захистити прототипи від сторонніх очей.

Випробування, проведені неподалік від Полярного кола в регіоні Арвідсьяур на крайній півночі Швеції, ідеально підходять для надзвичайного навантаження.

Механічні характеристики автомобіля перевіряються, щоб переконатися, що майбутні електричні Renault 5 витримають такі температури та умови. Двигун разом з іншими частинами, включаючи батареї, перебувають під пильним наглядом. Також проводяться перевірки роботи бортових систем, таких як опалення та розморожування, а також для того, щоб переконатися, що гальма, амортизатори та ESC (електронний контроль стійкості) працюють належним чином на снігу. Також проводяться випробування, щоб переконатися, що на гальмах не накопичується сніг, оскільки це може призвести до несправностей автомобіля. Величезний набір параметрів, які неможливо відтворити в випробувальному центрі, де буде достатньо лише реальних випробувань у холодну погоду.

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Нова платформа CMF-B EV, яка вперше використовується на майбутньому електричному Renault 5, повинна буде зайняти позицію найбільш конкурентоспроможної у своєму сегменті, водночас пропонуючи найкращі у своєму класі характеристики. Таким чином, платформа взяла 70% деталей, представлених на платформі CMF-B, яка використовується для Clio та Captur. У порівнянні з ZOE платформа CMF-B EV на 30% дешевша у виробництві.