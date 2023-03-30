Новая платформа альянса CMF-B EV впервые будет использована для Renault 5 в 2024 году, а затем распространится на другие электромобили.

Для подготовки к серийному производству будущего электрического Renault 5 специалисты компании сейчас тестируют его первые девять прототипов.

Известные как "мулы", это автомобили, имеющие платформу, силовой агрегат и батарею такие же, как у будущего серийного Renault 5. Однако кузов более похож на нынешний Clio, разве что с люком для зарядки электромобиля.

Кстати говоря Renault 5 замечен на тестах

Эти прототипы испытывают на выносливость в условиях низкой сцепления (лед, снег) в Арвидсяуре (Шведская Лапландия), а также в условиях среднего и высокого сцепления в технических центрах в Ларде (район Парижа) и Обевуа (Нормандия).

Эти «мулы» являются первыми, использующими новую платформу Североатлантического союза CMF-B EV: «CMF» для общего семейства модулей, «B» для B-сегмента и «EV» для электромобилей. Новая полностью электрическая платформа будет иметь затраты на производство на 30% меньше, чем для ZOE.

Завод Renault в Обевуа уникален тем, что имеет средства и передовые инструменты для испытания любых типов транспортных средств: 613 гектаров, 35 трасс длиной 60 км, 42 испытательные линии, 2 аэродинамические трубы. , 18 коррозионных камер, скрытых в 272 гектарах леса, чтобы защитить прототипы от посторонних глаз.

Испытания, проведенные недалеко от Полярного круга в регионе Арвидсъяур на крайнем севере Швеции, идеально подходят для чрезвычайных нагрузок.

Механические характеристики автомобиля проверяются, чтобы убедиться, что будущие электрические Renault 5 выдержат такие температуры и условия. Двигатель вместе с другими частями, включая батареи, находятся под пристальным наблюдением. Также проводятся проверки работы бортовых систем, таких как отопление и размораживание, а также чтобы убедиться, что тормоза, амортизаторы и ESC (электронный контроль устойчивости) работают должным образом на снегу. Также проводятся испытания, чтобы убедиться, что на тормозах не скапливается снег, поскольку это может привести к неисправностям автомобиля. Огромный набор параметров, которые невозможно воспроизвести в испытательном центре, где будет достаточно реальных испытаний в холодную погоду.

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Новая платформа CMF-B EV, впервые используемая на будущем электрическом Renault 5, должна будет занять позицию наиболее конкурентоспособной в своем сегменте, в то же время предлагая лучшие в своем классе характеристики. Таким образом, платформа взяла 70% деталей, представленных на платформе CMF-B, используемой для Clio и Captur. По сравнению с ZOE платформа CMF-B EV на 30% дешевле в производстве.