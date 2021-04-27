Однако существующие двигатели на тяжелом горючем французский производитель обновит.

Скандал “Дизельгейт” бросил тень на дизельные моторы, показав миру, насколько грязным может быть дизель. Правда же заключается в том, что дизельный мотор, как правило, имеет более низкие выбросы CO2, чем бензиновый, и примерно равен бензиновому по показателю выбросов NOx. Но убедить в этом покупателей уже не так просто даже тем дилерам, которые не связаны с “Дизельгейтом”.

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Многие производители отказываются от дизельных моторов и направляют деньги на разработку и исследования альтернативных силовых агрегатов, в первую очередь электрических и электрифицированных. Renault, вместе со всей группой своих брендов, присоединился к Lexus, Volvo и многим другим компаниям, которые отказались от дизелей.

Генеральный директор Renault Лука де Мео подтвердил, что компания больше не будет вкладывать деньги в разработку дизельных двигателей нового поколения. Однако существующие агрегаты dCi будут адаптированы в соответствии с более строгими стандартами выбросов.

Означает ли это, что дизелей Renault не будет существовать в эпоху Евро-7 – еще предстоит выяснить. Однако, несмотря на то, что гибриды и электромобили в Европе уже популярнее дизелей, вряд ли будет удивительным отсутствие дизельных моделей в линейке Renault где-то с 2025 года.

Renault уже частично отказался от дизельных моторов, поскольку некоторые из моделей компании больше не доступны с двигателем с зажиганием от сжатия. Что и говорить, если даже Dacia, бюджетная марка Renault, перешла на бездизельный ряд для последнего поколения автомобилей в Европе.