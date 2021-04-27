Однак існуючі двигуни на важкому пальному французький виробник оновить.

Cкандал “Дизельгейт” кинув тінь на дизельні мотори, показавши світові, наскільки брудним може бути дизель. Правда ж полягає у тому, що дизельний мотор, як правило, має нижчі викиди CO2, ніж бензиновий і приблизно рівний бензиновому за показником викидів NOx. Та переконати в цьому покупців вже не так просто навіть тим дилерам, що не пов’язані з “Дизельгейтом”.

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Багато виробників відмовляються від дизельних моторів і спрямовують гроші на розробку та дослідження альтернативних силових агрегатів, в першу чергу електричних та електрифікованих. Renault, разом з усією групою своїх брендів, приєднався до Lexus, Volvo та багатьох інших компаній, що відмовились від дизелів.

Генеральний директор Renault Лука де Мео підтвердив, що компанія більше не буде вкладати гроші в розробку дизельних двигунів нового покоління. Однак існуючі агрегати dCi будуть адаптовані, відповідно до більш суворих стандартів викидів.

Чи означає це, що дизелів Renault не існуватиме в епоху Євро-7 – ще належить з’ясувати. Однак, зважаючи на те, що гібриди та електромобілі в Європі вже популярніші за дизелі, навряд чи буде дивним відсутність дизельних моделей в лінійці Renault десь із 2025 року.

Renault вже частково відмовився від дизельних моторів, оскільки деякі з моделей компанії більше не доступні з двигуном із запаленням від стиснення. Що й казати, якщо навіть Dacia, бюджетна марка Renault, перейшла на бездизельний ряд для свого останнього покоління автомобілів у Європі.