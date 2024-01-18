Renault изымает из каталогов свой электрический городской автомобиль Zoe. Производство электрического сити-кара остановится даже раньше, чем планировалось.

Вероятно, заменой сити-кару станет R5, который оправданно можно отнести к бюджетному классу электромобилей нового поколения. Его премьера ожидается 26 февраля 2024 года на Женевском автосалоне. Предварительно менеджмент раскрыл дизайн и некоторые подробности старого-нового новичка, намекнув, что "пятый" будет в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5.

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Линии на заводе во Флинге еще собирают последние заказанные модели Zoе. Озвученное ранее сообщение о прекращении производства этой модели в конце марта 2024 года, похоже, будет скорректировано и это произойдет раньше.

Zoе покидает конвейер на подъеме, поскольку держался на пике популярности почти 11 лет. Та модель впервые засветилась на Женевском автосалоне 2012 года, он поступил к дилерам весной 2013 года. Теперь на таком же форуме будет дебютировать его электрический "одноклассник" R5.

Премьера этого городского аккумуляторного красавца ожидается 26 февраля 2024 года на Женевском автосалоне. Фото: Renault

Новичок будет иметь несколько силовых версий. В самом мощном варианте потребитель получит более 200 л.с. и даже сможет выбрать исполнение с полным приводом. Однако базовой будет модификация мощностью 135 л.с.

Ожидается, что запас хода городского автомобиля с батареей 52 кВт-ч получится в пределах 400 км. Вскоре должна появиться версия с аккумулятором на 40 кВт-ч.

По ценнику все будет зависеть от выбранной модификации и комплектации. Стартовая цена начинается с 25 000 евро.