Renault вилучає з каталогів свій електричний міський автомобіль Zoe. Виробництво електричного сіті-кара зупиниться навіть раніше, ніж планувалося.

Ймовірно, заміною сіті-кару стане R5, який виправдано можна віднести до бюджетного класу електромобілів нового покоління. Його прем’єра очікується 26 лютого 2024 року на Женевському автосалоні. Попередньо менеджмент розкрив дизайн та деякі подробиці старого-нового новачка, натякнувши, що "п’ятий" буде у стилі бюджетного хетчбека Renault R5.

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Лінії на заводі у Флінзі ще збирають останні замовлені моделі Zoе. Озвучене раніше повідомлення про припинення виробництва цієї моделі наприкінці березня 2024 року, схоже, буде скоректовано і це станеться раніше.

Zoе покидає конвеєр на піднесенні, оскільки тримався на піку популярності майже 11 років. Та модель вперше засвітилася на Женевському автосалоні 2012 року, він надійшов до дилерів навесні 2013 року. Тепер на такому ж самому форумі буде дебютувати його електричний "однокласник" R5.

Прем’єра цього міського акумуляторного красеня очікується 26 лютого 2024 року на Женевському автосалоні. Фото: Renault

Новачок матиме кілька силових версій. У найпотужнішому варіанті споживач отримає понад 200 к.с. і навіть зможе вибрати виконання з повним приводом. Однак базовою стане модифікація потужністю 135 к.с.

Очікується, що запас ходу міського автомобіля з батареєю 52 кВт-год буде в межах 400 км. Невдовзі має з’явитися версія з акумулятором на 40 кВт-год.

Щодо цінника, то все буде залежати від вибраної модифікації та комплектації. Стартова ціна розпочинається з 25 000 євро.