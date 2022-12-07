Два популярных бренда – среди лидеров на рынке новых и подержанных грузовиков массой до 3,5 т, причем почти во всех сегментах.

В ноябре украинцы приобрели 4,1 тысяч легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 36,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% меньше, чем в октябре-2022.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в ноябре и определили самые популярные модели малой коммерческой техники в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

Также интересно продажи грузовиков свыше 3,5 т в ноябре.

Динамика рынка LCV

Большинство малых коммерческих автомобилей в ноябре 2022 года приобрели на внутреннем рынке: 3,2 тысячи (76,6%). Из-за границы привезли 823 подержанных LCV, это на 44,1% меньше, чем годом ранее и на 15,2% больше, чем в октябре-2022.

Новых импортных LCV продали всего 127 штук, еще 22 штуки приобрели легких грузовиков, переоборудованных украинскими предприятиями. Всего продажи новых LCV составили лишь 3,6% от общего количества малой коммерческой техники.



Динамика продаж LCV в Украине в течение ноября 2021-ноября 2022 года.

Самые популярные LCV на внутреннем рынке

Лидером на рынке внутренних перепродаж LCV неизменно остается Mercedes-Benz Sprinter (435 шт.), на базе которого существует множество модификаций и надстроек для разных нужд.

На втором месте рейтинга, как и в прошлом месяце, разместился Renault Master (265 шт.), а третье место занял Ford Transit (209 шт.).

Четвертое место занял Volkswagen Transporter (183 шт.), а пятое – российский ГАЗ 3302 "Газель" (181 шт.).

Пятую строчку занял популярный Renault Kangoo (202 шт.).



Самые популярные модели б/у LCV на внутреннем рынке, ноябрь 2022

Самые популярные подержанные LCV, привезенные из-за рубежа

Лидером импортных б/у LCV остается Renault Master (215 шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (163 шт.), а третью строчку занял Renault Kangoo (66 шт.).

Также в пятерку попали Renault Traffic (49 шт.) и Volkswagen Crafter (39 шт.).



Самые популярные модели подержанных LCV, привезенных из-за границы, ноябрь 2022

Самые новые LCV

Лидером сегмента новых LCV в дальнейшем остается компактный минивэн Renault Express (34 шт.). Fiat Ducato разместился на втором месте (13 шт.), а третье место занял Peugeot Landtrek (12 шт.).



Самые популярные модели новых LCV, ноябрь 2022