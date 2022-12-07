Два популярні бренди - серед лідерів на ринку нових та вживаних вантажівок масою до 3,5 т, причому майже в усіх сегментах.

У листопаді українці придбали 4,1 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це — на 36,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 3% менше, ніж у жовтні-2022.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні у листопаді та визначили найпопулярніші моделі малої комерційної техніки в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

Також цікаво продажі вантажівок понад 3,5 т в листопаді

Динаміка ринку LCV

Більшість малих комерційних авто у листопаді 2022 року придбали на внутрішньому ринку: 3,2 тисячі (76,6%). З-за кордону привезли 823 вживаних LCV, це на -44,1% менше, ніж роком раніше і на 15,2% більше, ніж у жовтні-2022.

Нових імпортних LCV продали лише 127 штук, ще 22 штуки придбали легких вантажівок, переобладнаних українськими підприємствами. Загалом продаж нових LCV склали лише 3,6% від загальної кількості малої комерційної техніки.



Динаміка продажів LCV в Україні протягом листопада 2021 — листопада 2022 років

Найпопулярніші LCV на внутрішньому ринку

Лідером на ринку внутрішніх перепродажів LCV незмінно залишається Mercedes-Benz Sprinter (435 шт.), на базі котрого існує безліч модифікацій та надбудов для різних потреб.

На другому місці рейтингу, як і минулого місяця, розмістився Renault Master (265 шт.), а третє місце зайняв Ford Transit (209 шт.).

Четверте місце зайняв Volkswagen Transporter (183 шт.), а п'яте — російський ГАЗ 3302 "Газель" (181 шт.).

П’яту сходинку зайняв популярний Renault Kangoo (202 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV на внутрішньому ринку, листопад 2022

Найпопулярніші вживані LCV, привезені з-за кордону

Лідером імпортних вживаних LCV залишається Renault Master (215 шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (163 шт.), а третю сходинку зайняв Renault Kangoo (66 шт.)

Також у п’ятірку потрапили Renault Traffic (49 шт.) та Volkswagen Crafter (39 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV, привезених з-за кордону, листопад 2022

Найпопулярніші нові LCV

Лідером сегмента нових LCV надалі залишається компактний мінівен Renault Express (34 шт.). Fiat Ducato розмістився на другому місці (13 шт.), а третє місце зайняв Peugeot Landtrek (12 шт.).



Найпопулярніші моделі нових LCV, листопад 2022