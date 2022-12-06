Статистика реєстрацій вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів): імпорт вживаних, внутрішні перепродажі та нові машини, в тому числі переобладнані в Україні.

У листопаді 2022 року українці придбали понад 1,6 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на 1,4% більше, ніж у жовтні-2022.

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Динаміка ринку вантажівок

Більшість із вантажівок у листопаді придбали на внутрішньому ринку: 84,5% (1,4 тис. шт.). З-за кордону привезли вживаними 8% вантажних автомобілів (лише 132 шт.).

Нових вантажівок придбали ще менше: 122 штуки (7,4% від загальної кількості). З них 45 були імпортовані, а 77 - переобладнані в Україні. Це найбільша кількість продажів таких авто з початку повномасштабного вторгнення.



Динаміка продажів вантажних авто масою понад 3,5 т в Україні протягом листопада 2021 — листопада 2022 років

Найпопулярніші вантажівки на внутрішньому ринку

Лідером внутрішніх перепродажів за підсумками листопада залишаються вантажівки Mercedes-Benz T1/T2 (80 угод). Ці автомобілі не випускають ще із середини 90-х років минулого століття, проте їх шасі дотепер використовують як платформу для різноманітних надбудов та активно використовують на дорогах.

На другому місці, як і минулого місяця, знаходиться Mercedes-Benz Sprinter (61 угода), який також використовують як платформу для надбудов. Третє місце зайняв Mercedes-Benz Atego (60 угод), а четверте – Iveco Daily та його модифікації (49 угод). Замикає першу п'ятірку КамАЗ 5320 (48 угод).

Середній вік вантажівок масою понад 3,5 тони у листопаді 2022 року склав 21,2 року.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку, листопад 2022

Імпорт вживаних вантажівок

З-за кордону зазвичай привозять небагато вживаних вантажівок масою понад 3,5 тони. Чинні ставки оподаткування імпорту роблять ввезення таких машин економічно невигідним чи навіть неможливим через екологічний стандарт "Євро-5".

Оскільки кількість імпортованих моделей незначна, то щомісячні рейтинги суттєво відрізняються: десяток ввезених авто повністю міняє увесь рейтинг.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т, привезених з-за кордону, листопад 2022

Нові вантажівки

Сформувати якісний перелік найпопулярніших моделей нових вантажівок масою понад 3,5 тонни неможливо через незначну кількість продажів. Загальну ситуацію на ринку показує листопадовий рейтинг брендів. Найпопулярнішими імпортними новими вантажівками були Scania (19 шт.). По 4 штуки придбали імпортних вантажівок DAF, MAN та китайського бренду XCMG, ще по 2 штуки — марок Sinotruk, Fiat і Ford.

Основний тренд, котрий можна виділити у продажах нових вантажівок: імпортні російські та білоруські вантажівки замінили китайські виробники.



Найпопулярніші бренди нових імпортних вантажних авто масою понад 3,5 т, листопад 2022



Серед переобладнаних в Україні вантажівок масою понад 3,5 т найпопулярнішими в листопаді стали авто марки Reform (20 шт.), СКС (13 шт.), СБМ (8 шт.), АТ (6 шт.) та ГАС (5 шт.).