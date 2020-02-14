Dacia уже несколько лет мечтает об электрификации своего модельного ряда, и они наконец получили на это благословение Renault Group.

Эта информация взята из финансового отчета французского автопроизводителя за 2019 год, который раскрывает название "Dacia Urban City Car". Это совершенно новый автомобиль, который должен появиться в 2021-2022 годах.

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Очевидно электромобилей будет несколько. Один из них будет создан на базе существующего Renault Zoe который был обновлен в прошлом году, и имеет запас хода 395 км.

Компактной новинкой станет City K-ZE – крошечный электромобиль, который уже продается в Китае. Он оснащен электродвигателем мощностью 44 лошадиные силы и может проехать до 250 км без подзарядки.

Renault City K-ZE стоит в Китае чуть меньше 8 000 евро, но в Европе он может стоить около 11 000 евро.

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