Внизу рейтинга вполне ожидаемо оказалась марка Land Rover.

Американское маркетинговое агентство назвало надежными автомобили марок Genesis, Lexus и Buick.

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Рейтинг составили на основе масштабного опроса владельцев трехлетних автомобилей. Благодаря полученным данным эксперты вычислили, сколько поломок приходится на сотню автомобилей каждой марки за последние три года.

Как следствие выяснилось, что на каждую сотню автомобилей марки Genesis приходится всего 89 поломок. То есть, по заявлениям автомобилистов, были машины, которые ни разу серьезно не поломались с момента покупки в течение трех лет.

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Land Rover — 220 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, внизу списка оказались марки Chrysler и Jaguar с показателями 214 и 186 проблем соответственно. В компании отметили, что больше всего владельцы новых машин, как и раньше, жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем.

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