Внизу рейтинга цілком очікувано опинилась марка Land Rover.

Американське маркетингове агентство назвало найнадійнішими автомобілі марок Genesis, Lexus і Buick.

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Рейтинг склали на основі масштабного опитування власників трирічних автомобілів. Завдяки отриманим даним експерти вирахували скільки поломок припадає на сотню автомобілів кожної марки за останні три роки.

Як наслідок з’ясувалось, що на кожну сотню автівок марки Genesis припадає всього 89 поломок. Тобто, за заявами автомобілістів, були машини, які жодного разу серйозно не поламались з моменту покупки протягом трьох років.

Найбільшу кількість неполадок виявили в своїх машинах власники Land Rover — 220 дефектів на 100 автомобілів. Крім того, в низу списку опинилися марки Chrysler і Jaguar з показниками 214 і 186 проблем відповідно. У компанії відзначили, що найбільше власники нових машин, як і раніше, скаржаться на збої та помилки в мультимедійних комплексах, а також на некоректну роботу електронних допоміжних систем.

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