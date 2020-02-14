Забруднені номерні знаки є підставою для зупинки автомобілю.

Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів. Якщо порушення вчинено вперше, то на водія передбачено накладення штрафу в розмірі 170 грн.

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Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водієві загрожує або штраф у розмірі 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин. Навіть якщо на номерних знака не читається хоча б один символ, є ймовірність накладення штрафу.

Проте підставою для накладення штрафу може бути лише зроблена інспектором фото-, відеофіксація номерних знаків на відстані 20 метрів, на якій не буде видно номерних знаків. Також мають бути проведені відповідні заміри цієї відстані.

Якщо ж належна доказова база у інспектора відсутня, то такий штраф легко оскаржувати. Варто це робит і оскільки при повторному аналогічному порушенні інспектор має право тимчасово затримати автомобіль.

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