Загрязненные номерные знаки являются основанием для остановки автомобиля.

Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров. Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 170 грн.

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Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит или штраф в размере 255 грн., или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов. Даже если на номерных знаках не читается хотя бы один символ, есть вероятность наложения штрафа.

Однако основанием для наложения штрафа может быть только сделанная инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков на расстоянии 20 метров, на которой не будет видно номерных знаков. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния.

Если же надлежащая доказательная база у инспектора отсутствует, то такой штраф легко обжаловать. Стоит это делать и потому, что при повторном аналогичном нарушении инспектор имеет право временно задержать автомобиль.

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