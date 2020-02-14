Tesla будет навсегда отключать возможность скоростной зарядки для восстановленных после серьезных ДТП электромобилей.

Стало известно, что автопроизводитель будет навсегда отключать возможность заряжаться на скоростных зарядках для разбитых в ДТП и восстановленных электромобилей. Для Украины, где большая часть приобретенных Tesla это именно такие экземпляры, новость может серьезно обеспокоить существующих и потенциальных владельцев электромобилей.

Читайте также: Американцы определили самые надежные авто

Так как покупка новой Tesla для среднестатистического украинца почти нереальна из-за отсутствия официального представительства и сети зарядок, то покупка подержанного и восстановленного после ДТП экземпляра из США едва ли не единственный шанс на владение Tesla.

Желая максимально сэкономить, украинцы добывают серьезно поврежденные после аварий или затоплений Tesla, которые затем восстанавливаются местными умельцами. Такие экземпляры и раньше имели проблемы с обновлением прошивки по воздуху из-за недействительных сертификатов, так как Tesla исключала их из списка поддерживаемых автомобилей, теперь же ситуация станет еще хуже.

По данным одного из американских дилеров, Tesla обновила перечень правил по поводу "поддержки автомобилей" (Unsupported Vehicle Policy), дополнив его строкой "Поддержка станций Supercharger и / или скоростных станций зарядки других сетей на восстановленных электромобилях Tesla отключена навсегда".

В Tesla отметили, что оставляют за собой право деактивировать возможность скоростной зарядки на любом электромобиле бренда, который будет считаться опасным. Если же будет выяснено, что третья сторона внесла в такой электромобиль модификации, которые все же позволят заряжаться на скоростных зарядках в обход запрета, то Tesla может подать на таких умельцев в суд для получения компенсации.

Также автопроизводитель предупредил, что однажды внесенный в список экземпляр вносится туда навсегда и этот статус не может быть изменен впоследствии.

Читайте также: Porsche планирует выпустить бюджетный спорткар