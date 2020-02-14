Tesla назавжди відключатиме можливість швидкісної зарядки для відновлених після серйозних ДТП електромобілів.

Стало відомо, що автовиробник буде назавжди відключати можливість заряджатися на швидкісних зарядках для розбитих в ДТП і відновлених електромобілів. Для України, де велика частина придбаних Tesla це саме такі екземпляри, новина може серйозно стурбувати існуючих і потенційних власників електромобілів.

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Так як покупка нової Tesla для середньостатистичного українця майже нереальна через відсутність офіційного представництва і мережі зарядок, то покупка вживаного та відновленого після ДТП примірника з США чи не єдиний шанс на володіння Tesla.

Бажаючи максимально заощадити, українці здобувають зазнали серйозних пошкоджень після аварій або затоплень Tesla, які потім відновлюються місцевими умільцями. Такі екземпляри і раніше мали проблеми з оновленням прошивки по повітрю через недійсні сертифікатіи, так як Tesla виключала їх із списку підтримуваних автомобілів, тепер же ситуація стане ще гірше.

За даними одного з американських дилерів, Tesla оновила перелік правил з приводу "підтримки автомобілів" (Unsupported Vehicle Policy), доповнивши його рядком "Підтримка станцій Supercharger і / або швидкісних станцій зарядки інших мереж на відновлених електромобілях Tesla відключена назавжди".

У Tesla відзначили, що залишають за собою право деактивувати можливість швидкісний зарядки на будь-якому електромобілі бренду, який вважатиметься небезпечним. Якщо ж буде з'ясовано, що третя сторона внесла в такий електромобіль модифікації, які все ж дозволять заряджатися на швидкісних зарядках в обхід заборони, то Tesla може подати на таких умільців в суд для отримання компенсації.

Також автовиробник попередив, що одного разу внесений до списку екземпляр вноситься туди назавжди і цей статус не може бути змінений згодом.

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