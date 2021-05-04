Новинка под названием Express Van предлагается в кузовах фургон и пикап и стоит на 15% дешевле Kangoo – от 17 500 евро.

В Европе компания Renault начала продажи пикапа Express с технической начинкой от Dacia Dokker и оснащением от Kangoo. Открытый кузов пикапа имеет длину 1,78 метра и способен принять 675 килограммов поклажи.

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Пикапы Renault Express изготавливает из обычных фургонов итальянская фирма Focaccia Group Automotive. Превращение в грузовик происходит с одобрения Renault, поэтому французская фирма включила новую модель в свой конфигуратор.

Задняя стенка кабины пикапа и боковины кузова закрыты черным пластиком; борта также защищены пластиком сверху, в местах потенциального контакта с грузом. Шасси у пикапов усиленное, но грузоподъемность Renault Express небольшая – всего 675 килограммов.

Салон пикапа Renault Express ничем не отличается от интерьера фургона Express, который, в свою очередь, является несколько упрощенной версией Kangoo.

Пикап предлагается на выбор со 100-сильным бензиновым 1.33 TCe или 1,5-литровым турбодизелем Blue dCi с отдачей в 75 или 95 лошадиных сил. Оба агрегата сочетаются только с 6-скоростной “механикой”. Моторы потребляют 5,1 – 6,7 литра горючего. Еще один мотор, доступный для европейских покупателей – Ecoleader Diesel 1.5 Blue dCi 75, у которого максимальная скорость ограничена отметкой 100 километров в час для максимальной экономии топлива.

За пределами Евросоюза фургон и пикап Renault Express будет доступен с моторами 1.6 SCe – бензин, 110 лошадиных сил, 5-скоростная механика, а также 1.5 dCi – дизель, 95 сил, 6-скоростная механика.

Во Франции цены на фургон Renault Express стартуют с 17 500 евро, а версия пикап обойдется на пару тысяч евро дороже.

Фото: Renault Express Pickup и Express Van / Renault