Новинка під назвою Express Van пропонується у кузовах фургон та пікап і коштує на 15% дешевше за Kangoo – від 17 500 євро.

У Європі компанія Renault розпочала продажі пікапа Express з технічним начинням від Dacia Dokker і оснащенням від Kangoo. Відкритий кузов пікапа має довжину 1,78 метра і здатен прийняти 675 кілограмів поклажі.

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Пікапи Renault Express виготовляє зі звичайних фургонів італійська фірма Focaccia Group Automotive. Перетворення у вантажівку відбувається зі схвалення Renault, тому французька фірма включила нову модель в свій конфигуратор.

Задня стінка кабіни пікапа і боковини кузова закриті чорним пластиком; борти також захищені пластиком згори, в місцях потенційного контакту з вантажем. Шасі у пікапів посилене, але вантажопідйомність Renault Express невелика – лише 675 кілограмів.

Салон пікапа Renault Express нічим не відрізняється від інтер’єру фургона Express, котрий, в свою чергу, є дещо спрощеною версією Kangoo.

Пікап пропонується на вибір зі 100-сильним бензиновим 1.33 TCe або 1,5-літровим турбодизелем Blue dCi з віддачею у 75 або 95 кінських сил. Обидва агрегати поєднуються тільки з 6-швидкісною “механікою”. Мотори споживають 5,1 – 6,7 літра пального. Ще один мотор, доступний для європейських покупців – Ecoleader Diesel 1.5 Blue dCi 75, у якого максимальна швидкість обмежена позначкою 100 кілометрів на годину для максимальної економії пального.

За межами Євросоюзу фургон та пікап Renault Express буде доступний з моторами 1.6 SCe – бензин, 110 кінських сил, 5-швидкісна механіка, а також 1.5 dCi – дизель, 95 сил, 6-швидкісна механіка.

У Франції ціни на фургон Renault Express стартують з 17 500 євро, а версія пікап обійдеться на пару тисяч євро дорожче.

Фото: Renault Express Pickup та Express Van / Renault