Компанія Renault в Україні розпочинає продажі моделі Trafic фургон.

Trafic має подібні ознаки, що й інші моделі лінійки легких комерційних автомобілів Renault:

нові Full-LED фари – більш високотехнологічні, динамічні й ефективні

С-подібна форма денних ходових ліхтарів, відмінна ознака автомобілів Renault

більш виразна решітка радіатора з логотипом і хромованими вставками.

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На водійському місці:

модернізована приладова панель з атласними хромованими штрихами на вентиляційних отворах, окантовці центральної консолі, елементах управління кондиціонером, важелі перемикання передач і датчиках;

кольорова гама «Carbon Grey» панелі приладів та дверних панелей;

нова ручка важеля перемикання передач;

міцна оббивка високої якості, приємна на дотик.

Trafic здатний перетворитись на справжній мобільний офіс з усіма необхідними засобами зв'язку, включаючи:

вбудований зв'язок, обладнаний високопродуктивними мультимедійними рішеннями:

R-LINK Evolution з 7-дюймовим екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.

Media Nav Evolution з мультитач-екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.

радіоприймач R&Go і новий мікрофон, який підвищує якість дзвінків.

Окрім цього, Renault Trafic пропонує:

одне з найбільш містких багажних відділень на ринку – 90 літрів, включаючи 54-літрове відділення під пасажирським сидінням;

пасажирське сидіння, спинка якого складається та перетворюється в столик для комп'ютера;

док-станцію для смартфона і планшета;

оптимальні розміри вантажного відділення з корисною довжиною в 4,15 метра;

Прямокутна конструкція вантажного відділення оптимізує корисний об'єм, який може бути від 4 до 6 м3.

Також в Renault Trafic передбачені:

LED-освітлення вантажного відділення (500 люмен);

новий кнопковий складний ключ або карта hands-free від Renault c можливістю відкриття лише дверей водія, що спрощує доступ до автомобіля;

посилений замок для підвищення безпеки;

новий варіант облаштування вантажного відділення з поліпропілену, що спрощує прибирання;

широкий спектр облаштування, що забезпечує міцність і довговічність вантажного відділення.

Full-LED фари забезпечують безпеку при пересуванні вночі. Вони збільшують освітлення на 50% при дальньому світлі й на 34% при ближньому в порівнянні з галогеновими фарами, а також мають довгий термін служби.

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Renault Trafic підтримує модульність і кастомізацію завдяки широкому вибору елементів і аксесуарів:

2 варіанти довжини з корисним об’ємом від 5,2 до 6 м 3 ;

; спеціальна версія з подвійною кабіною для перевезення 6 осіб та вантажу об’ємом 4 м 3 ;

; широкий вибір засклення, перегородок та дверей.

Renault Trafic фургон може бути оснащений дизельним двигуном 1,6 л потужністю 115 к.с. з турбонаддувом, або потужністю 140 к.с. з Twin Turbo та системою Stop&Start. Обидва двигуни йдуть в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач, що забезпечує максимум потужності та віддачі за менших витрат пального.

Renault Trafic фургон виробляється на заводі в Сандувілі (Франція).