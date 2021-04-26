Компанія Renault в Україні розпочинає продажі моделі Trafic фургон.

Trafic має подібні ознаки, що й інші моделі лінійки легких комерційних автомобілів Renault:

  • нові Full-LED фари – більш високотехнологічні, динамічні й ефективні
  • С-подібна форма денних ходових ліхтарів, відмінна ознака автомобілів Renault
  • більш виразна решітка радіатора з логотипом і хромованими вставками.

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На водійському місці:

  • модернізована приладова панель з атласними хромованими штрихами на вентиляційних отворах, окантовці центральної консолі, елементах управління кондиціонером, важелі перемикання передач і датчиках;
  • кольорова гама «Carbon Grey» панелі приладів та дверних панелей;
  • нова ручка важеля перемикання передач;
  • міцна оббивка високої якості, приємна на дотик.

Trafic здатний перетворитись на справжній мобільний офіс з усіма необхідними засобами зв'язку, включаючи:

  • вбудований зв'язок, обладнаний високопродуктивними мультимедійними рішеннями:
  • R-LINK Evolution з 7-дюймовим екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.
  • Media Nav Evolution з мультитач-екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.
  • радіоприймач R&Go і новий мікрофон, який підвищує якість дзвінків.

Окрім цього, Renault Trafic пропонує:

  • одне з найбільш містких багажних відділень на ринку – 90 літрів, включаючи 54-літрове відділення під пасажирським сидінням;
  • пасажирське сидіння, спинка якого складається та перетворюється в столик для комп'ютера;
  • док-станцію для смартфона і планшета;
  • оптимальні розміри вантажного відділення з корисною довжиною в 4,15 метра;
  • Прямокутна конструкція вантажного відділення оптимізує корисний об'єм, який може бути від 4 до 6 м3.

Також в Renault Trafic передбачені:

  • LED-освітлення вантажного відділення (500 люмен);
  • новий кнопковий складний ключ або карта hands-free від Renault c можливістю відкриття лише дверей водія, що спрощує доступ до автомобіля;
  • посилений замок для підвищення безпеки;
  • новий варіант облаштування вантажного відділення з поліпропілену, що спрощує прибирання;
  • широкий спектр облаштування, що забезпечує міцність і довговічність вантажного відділення.

Full-LED фари забезпечують безпеку при пересуванні вночі. Вони збільшують освітлення на 50% при дальньому світлі й на 34% при ближньому в порівнянні з галогеновими фарами, а також мають довгий термін служби.

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Renault Trafic підтримує модульність і кастомізацію завдяки широкому вибору елементів і аксесуарів:

  • 2 варіанти довжини з корисним об’ємом від 5,2 до 6 м3;
  • спеціальна версія з подвійною кабіною для перевезення 6 осіб та вантажу об’ємом 4 м3;
  • широкий вибір засклення, перегородок та дверей.

Renault Trafic фургон може бути оснащений дизельним двигуном 1,6 л потужністю 115 к.с. з турбонаддувом, або потужністю 140 к.с. з Twin Turbo та системою Stop&Start. Обидва двигуни йдуть в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач, що забезпечує максимум потужності та віддачі за менших витрат пального.

Renault Trafic фургон виробляється на заводі в Сандувілі (Франція).