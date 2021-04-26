Компанія Renault в Україні розпочинає продажі моделі Trafic фургон.
Trafic має подібні ознаки, що й інші моделі лінійки легких комерційних автомобілів Renault:
- нові Full-LED фари – більш високотехнологічні, динамічні й ефективні
- С-подібна форма денних ходових ліхтарів, відмінна ознака автомобілів Renault
- більш виразна решітка радіатора з логотипом і хромованими вставками.
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На водійському місці:
- модернізована приладова панель з атласними хромованими штрихами на вентиляційних отворах, окантовці центральної консолі, елементах управління кондиціонером, важелі перемикання передач і датчиках;
- кольорова гама «Carbon Grey» панелі приладів та дверних панелей;
- нова ручка важеля перемикання передач;
- міцна оббивка високої якості, приємна на дотик.
Trafic здатний перетворитись на справжній мобільний офіс з усіма необхідними засобами зв'язку, включаючи:
- вбудований зв'язок, обладнаний високопродуктивними мультимедійними рішеннями:
- R-LINK Evolution з 7-дюймовим екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.
- Media Nav Evolution з мультитач-екраном та підтримкою технології реплікації смартфона.
- радіоприймач R&Go і новий мікрофон, який підвищує якість дзвінків.
Окрім цього, Renault Trafic пропонує:
- одне з найбільш містких багажних відділень на ринку – 90 літрів, включаючи 54-літрове відділення під пасажирським сидінням;
- пасажирське сидіння, спинка якого складається та перетворюється в столик для комп'ютера;
- док-станцію для смартфона і планшета;
- оптимальні розміри вантажного відділення з корисною довжиною в 4,15 метра;
- Прямокутна конструкція вантажного відділення оптимізує корисний об'єм, який може бути від 4 до 6 м3.
Також в Renault Trafic передбачені:
- LED-освітлення вантажного відділення (500 люмен);
- новий кнопковий складний ключ або карта hands-free від Renault c можливістю відкриття лише дверей водія, що спрощує доступ до автомобіля;
- посилений замок для підвищення безпеки;
- новий варіант облаштування вантажного відділення з поліпропілену, що спрощує прибирання;
- широкий спектр облаштування, що забезпечує міцність і довговічність вантажного відділення.
Full-LED фари забезпечують безпеку при пересуванні вночі. Вони збільшують освітлення на 50% при дальньому світлі й на 34% при ближньому в порівнянні з галогеновими фарами, а також мають довгий термін служби.
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Renault Trafic підтримує модульність і кастомізацію завдяки широкому вибору елементів і аксесуарів:
- 2 варіанти довжини з корисним об’ємом від 5,2 до 6 м3;
- спеціальна версія з подвійною кабіною для перевезення 6 осіб та вантажу об’ємом 4 м3;
- широкий вибір засклення, перегородок та дверей.
Renault Trafic фургон може бути оснащений дизельним двигуном 1,6 л потужністю 115 к.с. з турбонаддувом, або потужністю 140 к.с. з Twin Turbo та системою Stop&Start. Обидва двигуни йдуть в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач, що забезпечує максимум потужності та віддачі за менших витрат пального.
Renault Trafic фургон виробляється на заводі в Сандувілі (Франція).