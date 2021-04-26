Компания Renault в Украине начинает продажи модели Trafic фургон.

Trafic имеет сходные признаки, что и другие модели линейки легких коммерческих автомобилей Renault:

новые Full-LED фары – более высокотехнологичные, динамические и эффективные

С-образная форма дневных ходовых фонарей, отличительный признак автомобилей Renault

более выразительная решетка радиатора с логотипом и хромированными вставками

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На водительском месте:

модернизированная приборная панель с атласными хромированными штрихами на вентиляционных отверстиях, окантовке центральной консоли, элементах управления кондиционером, рычагах переключения передач и датчиках;

цветовая гамма “Carbon Grey” на панелях приборов и дверных панелях;

новая ручка рычага переключения передач;

прочная обивка высокого качества, приятная на ощупь.

Trafic способен превратиться в настоящий мобильный офис со всеми необходимыми средствами связи, включая:

встроенную связь, оборудованную высокопроизводительными мультимедийными решениями:

R-LINK Evolution с 7-дюймовым экраном и поддержкой технологии репликации смартфона.

Media Nav Evolution с мультитач-экраном и поддержкой технологии репликации смартфона.

радиоприемник R&Go и новый микрофон, который повышает качество звонков.

Кроме этого, Renault Trafic предлагает:

одно из самых вместительных багажных отделений на рынке – 90 литров, включая 54-литровое отделение под пассажирским сиденьем;

пассажирское сиденье, спинка которого складывается и превращается в столик для компьютера;

док-станцию ​​для смартфона и планшета;

оптимальные размеры грузового отделения с полезной длиной в 4,15 метра;

Прямоугольная конструкция грузового отделения оптимизирует полезный объем, который может быть от 4 до 6 м3.

Также в Renault Trafic предусмотрены:

LED-освещения грузового отделения (500 люмен)

новый кнопочный сложный ключ или карта hands-free от Renault c возможностью открытия только водительской двери, что упрощает доступ к автомобилю;

усиленный замок для повышения безопасности;

новый вариант обустройства грузового отделения из полипропилена, что упрощает уборку;

широкий спектр обустройства, что обеспечивает прочность и долговечность грузового отделения.

Full-LED фары обеспечивают безопасность при передвижении ночью. Они увеличивают освещение на 50% при дальнем свете и на 34% при ближайшем по сравнению с галогеновыми фарами, а также имеют долгий срок службы.

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Renault Trafic поддерживает модульность и кастомизацию благодаря широкому выбору элементов и аксессуаров:

2 варианта длины с полезным объемом от 5,2 до 6 м 3 ;

; специальная версия с двойной кабиной для перевозки 6 человек и груза объемом 4 м 3 ;

; широкий выбор остекления, перегородок и дверей.

Renault Trafic фургон может быть оснащен дизельным двигателем 1,6 л мощностью 115 л.с. с турбонаддувом, или мощностью 140 л.с. с Twin Turbo и системой Stop&Start. Оба двигателя идут в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что обеспечивает максимум мощности и отдачи при меньших затратах топлива.

Renault Trafic фургон производится на заводе в Сандувили (Франция).