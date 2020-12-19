09:40, 19 декабря 0

Больше, красивее, "умнее" – третье поколение Trafic в каждом аспекте лучше предшественника, но достаточно ли этого покупателям?

Французский автопроизводитель уже успел подготовить и представить рестайлинг для Trafic, обновленная модель появится у европейских дилеров в 2021 году.

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Но пока в продаже остается дорестайлинговый Trafic третьего поколения, который был обновлен в середине 2019 года. Именно он мне достался на тест. Их отечественные дилеры сейчас продают по более выгодной цене, чем машины, выпущенные в 2020-м. Экономия для потенциального покупателя начинается уже отсюда и это хорошо.

В моей семье уже более десяти лет живет Renault Trafic второго поколения. Большую часть года он ежедневно работает на доставке товаров с оптовой базы в два продуктовых магазина. А в летний сезон возит шестерых человек на отдых к озеру за городом. На “бусик” третьего поколения я заглядывался еще с момента его дебюта, но протестировать Trafic смог лишь сейчас. Думаю, ничего не потерял.

За то время, что Renault Trafic второго поколения был в нашей семье, он не только полностью окупил себя, но и “заработал” на более новую модель. И так должно быть, потому что Trafic, несмотря на статус пассажирского фургона, – честный труженик. Что же собой представляет Trafic третьего поколения?

Волна прошлого

Trafic прошлого поколения было легко узнать благодаря особой форме крыши над кабиной – по характерному холмику. В новой модели крыша ровная, горбинки нет, но выштамповки на кузове создают едва заметные линии, что напоминают о волнистом прошлом.

Носовая часть стала более наклонной, лобовое стекло теперь практически в одной линии с капотом. Большие, как и раньше, фары теперь объемные и с дневными ходовыми огнями. Сбоку – выштамповки, придающие массивность нижней части машины. Архитектура кормы осталась неизменной – с вертикальными фарами в пластиковых кожухах на всю высоту задних стоек. У тестового авто пластик ободков фар крашеный. В качестве дополнительной опции также можно заказать бамперы в цвет кузова.

Trafic не из тех машин, для которых особенно важен дизайн, это не спортивное купе или люксовый седан, однако его создателей можно благодарить за эстетическую составляющую.

Рабочий кабинет

Слова кабинет и кабина – однокоренные (от фр. cabine – каюта, кабина) и за рулем Trafic, то есть в кабине, сразу чувствуешь себя на рабочем месте. Высокая посадка и хорошая обзорность вперед и по бокам – это о плюсах кабинета Trafic.

Из минусов можно отметить отсутствие места для размещения смартфона, что довольно странно, учитывая огромное количество ниш и полок внутри. Решить эту “проблему”, конечно, можно с помощью держателя для смартфона. Фирменный держатель из списка опций Renault будет стоить тысячу гривен. Но вернемся к преимуществам, которыми располагает Trafic.

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У тестового Trafic мультимедийная система MEDIA NAV Evolution с навигацией и камерой заднего вида. Весь блок центральной консоли с экраном и органами управления кондиционером, а также панель приборов заимствованы у более компактных моделей Renault – французский производитель часто использует этот прием для уменьшения себестоимости своих новинок и покупатели от этого опять в выигрыше.

Дверные карты с минимальным количеством деталей, простые материалы отделки, заимствования из других моделей – все это помогает уменьшить цену на Trafic для покупателей. И мы не против.

Удобства рулевому на его рабочем месте обеспечивают: система автоматической остановки и старта двигателя Stop&Start, круиз-контроль, климат-контроль, электропакет, подогрев передних сидений. Кресло водителя регулируется по высоте и движется продольно. Руль также регулируется в двух направлениях.

В кабине нового “Трафик” для меня все кажется знакомым, но в современном формате. Стало даже удобнее благодаря новому размещению переключателя коробки передач. Но, удобство здесь без излишеств, а за дополнительный комфорт, подлокотник например, придется доплачивать.

Честный труженик

Renault Trafic не скрывает своей сути. Это простая, выносливая и надежная машина. Для работы. При этом Trafic пытается играть еще и в лиге пассажирских минивэнов. Что же он может предложить пассажирам?

В стандартном исполнении вэн предлагается с салоном на девять мест, включая водителя. По желанию покупателя, можно избавиться от третьего ряда сидений – это отрицательная опция. Кроме того, опционально можно заказать одноместное переднее пассажирское кресло, вместо двухместного. А в процессе эксплуатации ничего не мешает владельцу убирать и устанавливать второй и третий ряд сидений, если понадобится.

Пассажирский отсек тестового Trafic снабжен собственными дефлекторами системы кондиционирования, но это опция. Функциональный комфорт также можно повысить с помощью опционных сдвижных окошек, сдвижных дверей с левой стороны. Возможности расположения сидений типа купе, со столиком между рядами, не предусмотрено. Как и дополнительных опций наподобие панорамной крыши.



Пассажирскую часть автобуса, как и кабину, сделали достаточно удобной, хотя и бесхитростной. Сиденья, кажется, стали не такими пухлыми, как раньше. К явным преимуществам салона можно отнести просторность и полноценные девять мест. Можно ли назвать Trafic "семейным" транспортом? Разве что для временных семейных нужд, таких как летние поездки за город. Дальние поездки, скажем, на отдых к морю, будут достаточно изнурительными для пассажиров. Кто может пользоваться такими машинами с максимальной эффективностью, так это корпоративные автопарки.

Песня на новый лад

Наверное, самое важное изменение для нового поколения Renault Trafic – двигатели. В Европе действуют строгие ограничения по дизелям, поэтому инженеры обеспечили новую модель более чистыми и более экономными дизельным моторами 2.0 и 1.6. В Украине доступен лишь 1,6-литровый дизельный агрегат нового поколения R9M, в двух вариантах форсировки – 115 и 140 лошадиных сил, с крутящим моментом в 300 и 340 ньютон-метров при 1500 оборотах в минуту соответственно.

Под капотом тестовой машины более мощный из двух агрегатов, с парой турбин. Одна из них работает в нижнем диапазоне оборотов, вторая вступает в действие при оборотах выше 1000. Благодаря этому тяга на низких оборотах стала лучше, чем раньше, улучшилась плавность ускорения. Пустой бусик спокойно трогается на второй передаче, даже под небольшой наклон. Шесть пассажиров и багаж практически не влияют на показатели расхода топлива, особенно если переключать передачи, когда световая подсказка горит зеленым, или в диапазоне от 1300 до 1500 оборотов.

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С пассажирами или грузом Trafic также достаточно бодро ускоряется, учитывая его габариты и скромный объем двигателя. За недельный тест-драйв Trafic увеличил свой показатель пробега на 360 километров. Его рабочий график включал ежедневные поездки в городе без пассажиров и одну поездку за город шести взрослых людей с вещами. Средний показатель расхода горючего за время тест-драйва составил 6,7 литров на каждую сотню.

Медвежья мягкость

Ход подвески немалый, но она достаточно жесткая и “собранная”, без расшатываний. Под нагрузкой работа подвески ощущается лучше, чем с пустым кузовом. Без “эффекта бетонной плиты”, когда машина проседает под массой груза. Несмотря на жесткость подвески, во время проезда лежачих полицейских корма пустой машины не подпрыгивает. Поэтому подвеску можно назвать сбалансированной. Она ориентирована на мультизадачность, быть 2-в-1 и свою работу выполняет хорошо.

Коротко

Вся суть в его обозначении Combi. Он комбинирует, то есть сочетает возможности автомобилей двух классов – пассажирского и коммерческого фургона. Коммерческие автомобили продают себя сами и Trafic всегда был на высоте в этом деле, имея немало достоинств. Для семьи же его ценность не во вместительном пассажирском салоне, а в способности перевозить тонну груза, зарабатывая этим на отдых с авиаперелетом.

Впрочем, Trafic Combi можно сделать комфортнее с помощью дополнительных опций. Со всеми приложениями, которые можно выбрать в виртуальном конфигураторе на сайте Renault, стоимость автомобиля поднялась с 900 тысяч до 1,1 миллиона гривен за версию с 140-сильным мотором. Вполне приемлемая прибавка в цене. Но можно и наоборот – сделать Trafic дешевле, выбрав версию со 115 сильным мотором за 854 500 гривен в базовом исполнении.

За рулем этого легкового автомобиля водитель всегда сидит выше, чем соседи в седанах и кроссоверах. Видит лучше. Имеет 9 полноценных мест и больше места для клади. И все это за довольно демократичную цену. А поскольку это продукт Renault, имеем дело с некой масштабируемой девятиместной версией Duster, машиной, в которой есть все необходимое, но без излишков.