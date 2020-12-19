09:40, 19 грудня 0

Більший, гарніший, "розумніший" – третє покоління Trafic у кожному аспекті краще за попередника, та чи достатньо цього покупцям?

Французький автовиробник вже встиг підготувати та представити рестайлінг для Trafic, оновлена модель з’явиться у європейських дилерів у 2021 році.

Також цікаво: Тест-драйв: Козацькими стежками на Renault Arkana

Але поки що у продажу залишається дорестайлінговий Trafic третього покоління, який був оновлений в середині 2019 року. Саме він мені дістався на тест. Їх вітчизняні дилери зараз продають за більш вигідною ціною, ніж машини, випущені у 2020-му. Економія для потенційного покупця починається вже звідси і це добре.

У моїй родині вже більше десяти років живе Renault Trafic другого покоління. Більшу частину року він щодня працює на доставку товарів з оптової бази до двох продуктових магазинів. А в літній сезон возить шістьох людей на відпочинок до озера за містом. На “бусик” третього покоління я заглядався ще з моменту його дебюту, але протестувати Trafic зміг лише зараз. Гадаю, нічого не втратив.

За той час, що Renault Trafic другого покоління був у нашій родині, він не лише повністю окупив себе, а й “заробив” на новішу модель. І так має бути, тому що Trafic, незважаючи на статус пасажирського фургона, – чесний трудівник. Що ж собою являє Trafic третього покоління?

Хвиля минулого

Trafic минулого покоління було легко впізнати, завдяки особливій формі даху над кабіною – характерному горбику. У нової моделі дах рівний, горбинки немає, але виштамповки на кузові створюють ледь помітні лінії, що нагадують про хвилясте минуле.



Носова частина стала більш похилою, лобове скло тепер практично в одній лінії з капотом. Великі, як і раніше, фари тепер об’ємні та з денними ходовими вогнями. Збоку – виштамповки, котрі надають масивності нижній частині машини. Архітектура корми залишилась незмінною – з вертикальними фарами у пластикових кожухах на всю висоту задніх стійок. У тестового авто пластик обідків фар фарбований. У якості додаткової опції також можна замовити бампери в колір кузова.



Trafic не з тих машин, для яких особливо важливий дизайн, це не спортивне купе чи люксовий седан, однак його творцям можна подякувати за естетичну складову.

Робочий кабінет

Слова кабінет та кабіна – спільнокореневі (від фр. cabine – каюта, кабіна) і за кермом Trafic, тобто в кабіні, відразу почуваєш себе на робочому місці. Висока посадка і гарна оглядовість вперед та по боках – це про плюси кабінета Trafic.



З мінусів можна відзначити відсутність місця для розміщення смартфону, що досить дивно, зважаючи на величезну кількість ніш та полиць всередині. Вирішити цю “проблему”, звісно, можна за допомогою тримача для смартфона. Фірмовий тримач зі списку опцій Renault коштуватиме тисячу гривень. Та повернемось до переваг, які має Trafic.

Читайте також: Тест-драйв Opel Combo Life: сімейний бізнесмен

У тестового Trafic мультимедійна система MEDIA NAV Evolution з навігацією та камерою заднього виду. Увесь блок центральної консолі з екраном та органами управління кондиціонером, а також панель приладів, запозичені у компактніших моделей Renault – французький виробник часто використовує цей прийом для зменшення собівартості своїх новинок і покупці від цього знову у виграші.



Дверні карти з мінімальною кількістю деталей, прості матеріали оздоблення, запозичення з інших моделей – усе це допомагає зменшити ціну на Trafic для покупців. І ми не проти.

Зручності керманичу на його робочому місці забезпечують: система автоматичної зупинки та старту двигуна Stop&Start, круїз-контроль, клімат-контроль, електропакет, підігрів передніх сидінь. Крісло водія регулюється за висотою і рухається повздовжньо. Кермо також регулюється у двох напрямках.

У кабіні нового “Трафік” для мене усе здається знайомим, але у сучасному форматі. Стало навіть зручніше, завдяки новому розміщенню перемикача коробки передач. Але, зручність тут без надмірностей, а за додатковий комфорт, підлокітник наприклад, доведеться доплачувати.

Чесний трудівник

Renault Trafic не приховує своєї суті. Це проста, витривала й надійна машина. Для роботи. При цьому Trafic намагається грати ще й у лізі пасажирських мінівенів. Що ж він може запропонувати пасажирам?

У стандартному виконанні вен пропонується з салоном на дев'ять місць, включаючи водія. За бажанням покупця, можна позбутися від третього ряду сидінь – це від’ємна опція, яка знижує ціну для покупця. Крім того, опційно можна замовити одномісне переднє пасажирське крісло, замість двомісного. А в процесі експлуатації нічого не заважає власнику прибирати і встановлювати другий і третій ряд сидінь, якщо знадобиться.



Пасажирський відсік тестового Trafic забезпечений власними дефлекторами системи кондиціонування, але це опція. Функціональний комфорт також можна підвищити за допомогою опційних зсувних віконець, зсувних дверей з лівого боку. Можливості розташування сидінь типу купе, зі столиком між рядами, не передбачено. Як і витребеньок, на зразок панорамного даху.



Пасажирську частину буса, як і кабіну, зробили досить зручною, хоча й нехитрою. Сидіння, здається, стали не такими пухкими, як раніше. До явних переваг салону можна віднести просторість і повноцінні дев’ять місць. Чи можна назвати Trafic “сімейним” транспортом? Хіба що для тимчасових сімейних потреб, як от літні поїздки за місто. Дальні поїздки, скажімо, на відпочинок до моря, будуть досить виснажливими для пасажирів. Хто може користуватись такими машинами з максимальною ефективністю, так це корпоративні автопарки.

Пісня на новий лад

Напевно, найважливіша зміна для нового покоління Renault Trafic – двигуни. У Європі діють суворі обмеження, щодо дизелів, тож інженери забезпечили нову модель чистішими та більш економними дизельними моторами 2.0 та 1.6. В Україні доступний лише 1,6-літровий дизельний агрегат нового покоління R9M, у двох варіантах форсування – на 115 та 140 кінських сил, з крутним моментом у 300 і 340 ньютон-метрів при 1500 обертах на хвилину, відповідно.

Під капотом тестової машини потужніший з двох агрегатів, з парою турбін. Одна з них працює в нижньому діапазоні обертів, друга вступає в дію при обертах вище 1000. Завдяки цьому, тяга на низьких обертах стала кращою, ніж раніше, покращилась плавність прискорення. Порожній бусик спокійно рушає на другій передачі, навіть під невеликий уклін. Шість пасажирів і багаж практично не впливають на показники витрати пального, особливо, якщо перемикати передачі, коли світлова підказка горить зеленим, або в діапазоні від 1300 до 1500 обертів.

Читайте також: Тест-драйв Peugeot 2008: здивуй усіх

З пасажирами чи вантажем Trafic також досить бадьоро прискорюється, зважаючи на його габарити та скромний об’єм двигуна. За тижневий тест-драйв Trafic збільшив свій показник пробігу на 360 кілометрів. Його робочий графік включав щоденний поїздки у місті без пасажирів та одну поїздку за місто шести дорослих людей з речами. Середній показник витрати пального за час тест-драйву склав 6,7 літрів на кожну сотню.

Ведмежа м’якість

Ходи підвіски чималі, але вона досить жорстка і “зібрана”, без розхитувань. Під навантаженням, робота підвіски відчувається краще, ніж з порожнім кузовом. Без “ефекту бетонної плити”, коли машина просідає під масою вантажу. Незважаючи на жорсткість підвіски, під час проїзду лежачих поліцейських, корма пустої машини не підстрибує. Тож підвіску можна назвати збалансованою. Вона орієнтована на мультизадачність, бути 2-в-1 і свою роботу виконує добре.

Коротко

Уся суть в його позначенні Combi. Він комбінує, тобто поєднує, можливості автомобілів двох класів – пасажирського та комерційного фургона. Комерційні автомобілі продають себе самі і Trafic завжди був на висоті у цій справі, маючи чимало переваг. Для сім’ї ж його цінність не у місткому пасажирському салоні, а у здатності перевозити тонну вантажу, заробляючи цим на відпочинок з авіаперельотом.

Втім, Trafic Combi можна зробити комфортнішим, за допомогою додаткових опцій. З усіма додатками, які можна обрати у віртуальному конфігураторі на сайті Renault, вартість автомобіля піднялась з 900 тисяч до 1,1 мільйона гривень за версію з 140-сильним мотором. Цілком прийнятна прибавка в ціні. Та можна і навпаки – зробити Trafic дешевшим, обравши версію зі 115 сильним мотором за 854 500 гривень у базовому виконанні.

За кермом цього легкового автомобіля водій завжди сидить вище, ніж сусіди у седанах та кросоверах. Бачить краще. Має 9 повноцінних місць і більше місця для поклажі. І все це за досить демократичну ціну. А оскільки це продукт Renault, маємо справу з такою собі масштабованою дев'ятимісною версією Duster, машиною, в якій є все необхідне, але без надлишків.