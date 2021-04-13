Оснащенный 5 полноразмерными сиденьями и большим отделом для багажа, новый Express предназначен для семей и владельцев бизнеса.

Новая модель пришла на замену Renault/Dacia Dokker и базируется на агрегатах модельной гаммы Logan. Новинка похожа на гамму Logan как внешне, так и в салоне, и по оснащению.

5 важных особенностей модели:

Самое большое багажное отделение на рынке – 800 л

Самые широкие раздвижные боковые двери среди конкурентов – 716 мм

Пять полноразмерных сидений и заднее сиденье (2/3–1/3) для перевозки вещей всей семьи.

8-дюймовая мультимедийная система Easy Link с функцией репликации смартфона, навигацией и беспроводным зарядным устройством

Дизельный двигатель 1.5 dCi 95 л.с. с 6-ступенчатой коробкой передач и бензиновый двигатель 1.6 SCe 110 л.с.

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Багажник на 800 л можно увеличить до 3000 л со сложенными сиденьями без полочки. 716-миллиметровые боковые двери и полезная длина по полу 1189 мм (багажная зона за задними сиденьями) – тоже среди самых больших показателей в классе. Отделение для вещей объемом 54 л позволяет хранить в салоне все, что нужно водителям и пассажирам. В салоне есть семнадцать разнообразных отделений для хранения вещей.

Новый Express предлагает три предложения мультимедийного оснащения: Radio Connect R&Go, а также мультимедийную систему Renault EASY LINK (с 8-дюймовым сенсорным экраном и репликацией смартфона).

Также можно установить беспроводную зарядку для смартфона, до трех USB-разъемов и до четырех розеток 12В, одна из которых – в багажном отделе.

Новый Express может быть оснащен бензиновым двигателем 1.6 TCe 110 л.с. (с 5-ступенчатой механической коробкой передач) или дизельным двигателем 1.5 dCi 95 л.с. (с 6-ступенчатой механической коробкой передач).

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Новый Express производится на заводе Renault в Танжере (Марокко). Компания Renault в Украине с сегодняшнего дня принимает заказы на новый Express. Старт продаж в Украине запланирован на июнь 2021 года.