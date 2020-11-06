Как и раньше, все три модели сохранили привлекательные ценники.

Компакты Renault-Dacia уже доступны для заказа в Румынии, Франции и отдельных странах Европы. Поставки новинок начнутся в начале 2021 года.

Также интересно: Водородный электрокар Toyota Mirai FCV второго поколения полностью раскрылся за месяц до премьеры

На домашнем рынке, в Румынии, Dacia предлагает 8 версий Logan по цене от 8400 до 12 950 евро. Столько же комплектаций у Sandero, а цены варьируются в диапазоне от 8600 до 12 950 евро. У Sandero Stepway комплектаций всего шесть, самая дешевая стоит 12 050 евро, а самая богатая – 14 050 евро.

Во Франции же автомобили оценены несколько дороже: Sandero обойдется в 8690 евро, Stepway – в 12 590 евро. Цены на ”Логан" во Франции пока не объявлены.

Напомним, все три модели, известные в Украине под маркой Renault, дебютировали в начале сентября. Линейка моторов новинок включает агрегаты серии ECO-G, способные работать на пропан-бутане. Кроме того, бюджетным моделям выделили самую современную бесступенчатую трансмиссию CVT альянса Renault. Новинки будут предлагаться исключительно с трехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Начальный уровень – это атмосферный 1,0-литровый двигатель с отдачей в 65 л. ., Далее идет турбированный 0,9-литровый мотор мощностью 90 л.с., а агрегат TCe имеет отдачу в 100 л.с.

Фото: Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway 2021 модельного года / Groupe Renault