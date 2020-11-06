Як і раніше, всі три моделі зберегли привабливі цінники.

Компакти Renault-Dacia вже доступні для замовлення у Румунії, Франції та окремих країнах Європи. Поставки новинок розпочнуться на початку 2021 року.

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На домашньому ринку, в Румунії, Dacia пропонує 8 версій Logan за ціною від 8400 до 12 950 євро. Стільки ж комплектацій у Sandero, а ціни варіюються в діапазоні від 8600 до 12 950 євро. У Sandero Stepway комплектацій усього шість, найдешевша коштує 12 050 євро, а найбагатша – 14 050 євро.

У Франції ж автомобілі оцінені трохи дорожче: Sandero обійдеться в 8690 євро, Stepway – у 12 590 євро. Ціни на “Логан” у Франції поки не оголошені.

Нагадаємо, усі три моделі, відомі в Україні під маркою Renault, дебютували на початку вересня. Лінійка моторів новинок включає агрегати серії ECO-G, здатні працювати на пропан-бутані. Крім того, бюджетним моделям виділили найсучаснішу безступінчасту трансмісію CVT альянсу Renault. Новинки пропонуватимуться виключно з трициліндровими бензиновими двигунами. Початковий рівень – це атмосферний 1,0-літровий двигун із віддачею у 65 к.с., далі йде турбований 0,9-літровий мотор потужністю 90 к.с., а агрегат TCe має віддачу у 100 к.с.

Фото: Dacia Logan, Sandero та Sandero Stepway 2021 модельного року / Groupe Renault