Оснащений 5 повнорозмірними сидіннями та великим відділом для багажу, новий Express призначений для родин та власників бізнесу.

Нова модель прийшла на заміну Renault/Dacia Dokker та базується на агрегатах модельної гами Logan. Новинка схожа на гаму Logan як зовні, так і у салоні та за оснащенням.

5 важливих особливостей моделі:

Найбільше багажне відділення на ринку – 800 л

Найширші зсувні бічні двері серед конкурентів – 716 мм

П’ять повнорозмірних сидінь і заднє сидіння, що складається (2/3–1/3) для перевезення речей всієї родини.

8-дюймова мультимедійна система Easy Link з функцією реплікації смартфона, навігацією та безпровідним зарядним пристроєм

Дизельний двигун 1.5 dCi 95 к.с з 6-ступеневою коробкою передач і бензиновий двигун 1.6 SCe 110 к.с.

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Багажник на 800 л можна збільшити до 3000 л зі складеними сидіннями без полички. 716-міліметрові бічні двері та корисна довжина по підлозі 1189 мм (багажна зона за задніми сидіннями) – також серед найбільших показників у класі. Відділення для речей об’ємом 54 л дозволяє зберігати в салоні все, що потрібно водіям та пасажирам. В салоні є сімнадцять різноманітних відділень для зберігання речей.

Новий Express пропонує три пропозиції мультимедійного оснащення: Radio Connect R & Go, а також мультимедійну систему Renault EASY LINK (з 8-дюймовим сенсорним екраном і реплікацією смартфону).

Також можна встановити бездротову зарядку для смартфона, до трьох USB-роз'ємів і до чотирьох розеток 12В, одна з яких – у багажному відділі.

Новий Express може бути оснащений бензиновим двигуном 1.6 TCe 110 к.с (з 5-ступеневою механічною коробкою передач) або дизельним двигуном 1.5 dCi 95 к.с (з 6-ступеневою механічною коробкою передач).

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Новий Express виробляється на заводі Renault у Танжері (Марокко). Компанія Renault в Україні відсьогодні приймає замовлення на новий Express. Старт продажів в Україні запланований на червень 2021 року.