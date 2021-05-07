Обновленный кроссовер Dacia Duster 2021 года заметили без камуфляжа в Испании. Новинка, которую должны были презентовать в начале мая, покажут публике чуть позже – летом текущего года.

На днях обновленный кроссовер сфотографировали во время рекламной фотосессии в Испании. На снимке видна фронтальная часть обновленного Dacia Duster, которая отличается от актуальной версии лишь фарами. Решетки радиатора, бампер, противотуманные фары, зеркала заднего вида, судя по фотографиям, остались без изменений.

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Напомним, кроссовер Renault Duster на украинском рынке можно купить по цене от 379 100 грн. Именно столько стоит версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 к.с., 5-скоростной механической трансмиссией и передним приводом. Также предлагается версия с ГБО – от 440 500 грн. и дизельные версии от 483 500 грн.