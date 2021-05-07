Оновлений кросовер Dacia Duster 2021 року помітили без камуфляжу в Іспанії. Новинка, яку мали презентувати на початку травня, покажуть публіці трохи пізніше – влітку поточного року.

Днями оновлений кросовер сфотографували під час рекламної фотосесії в Іспанії. На знімку видно фронтальну частину оновленого Dacia Duster, яка відрізняється від актуальної версії лише фарами. Ґрати радіатора, бампер, протитуманні фари, дзеркала заднього виду, судячи із світлин, залишилися без змін.

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Нагадаємо, кросовер Renault Duster на українському ринку можна купити за ціною від 379 100 грн. Саме стільки коштує версія з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 к.с., 5-швидкісною механічною трансмісією та переднім приводом. Також пропонується версія з ГБО – від 440 500 грн. та дизельні версії від 483 500 грн.