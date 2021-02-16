Обеспечение чистоты фар своего автомобиля является жизненно важным. Это не только помогает видеть дорогу ночью, но и делает машину заметной для других автомобилистов. Правильно подобранные инструменты, немного терпения и выполнение этих четырех шагов помогут восстановить помутневшие фары самостоятельно.

Большинство современных фар изготавливаются из поликарбонатного пластика и рано или поздно они начинают тускнеть и желтеть, что уменьшает их эффективность и делает автомобиль опасным.

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Самый простой способ решить эту проблему – заменить фары, но это также самый дорогой вариант. В зависимости от автомобиля, пара новых фар, даже для далеко не нового авто, могут стоить от пары тысяч гривен до десятков тысяч.

Экономной альтернативой является восстановление прозрачности в специализированном сервисе, а еще дешевле – сделать это самостоятельно. Тем более, что существует широкий выбор продуктов, специально разработанных для этой цели. В продаже можно найти комплект, который содержит все товары, необходимые для этого процесса, или приобрести их отдельно, что может быть хорошим вариантом, поскольку некоторые из них можно найти в каждом гараже.

Как правило, комплекты для самостоятельного восстановления фар включают малярный скотч, пастообразный воск, полировальную пасту, УФ-герметик, а главное, мокрую и сухую наждачную бумагу (калибр зерна от 1000 до 2500). Также желательно приобрести самоклеющуюся пленку для защиты фар.

Шаг 1: Очистка линз и защита скотчем прилегающих участков

Первое, что следует сделать, это тщательно почистить фары и прилегающие поверхности. Этот шаг имеет решающее значение для получения превосходного результата. Следует использовать специализированные средства по уходу за автомобилем. Следующим шагом будет шлифовка фар, поэтому оклейка прилегающих участков является критически важной для избежания повреждений краски.

Важно: некоторые наборы предлагают "магическое" восстановление прозрачности фар без шлифования, только с помощью нанесения раствора и стирания его салфеткой. Подобные продукты, если и имеют заявленную действенность, не могут обеспечить длительный эффект и не рекомендуются к использованию.

Шаг 2: Шлифовка фар

Как только должным образом завершена работа по маскировке прилегающих поверхностей, начинается критическая часть этого процесса. Начинать следует с полотна с зерном 1000. Намочите его и шлифуйте прямыми горизонтальными штрихами примерно от 5 до 10 минут. Держите одно направление и убедитесь, что вы всегда держите поверхность влажной, чтобы не повредить фары.

Когда желтый налет начнет исчезать, можете начать использовать более мелкозернистую наждачную бумагу, но сначала следует протереть линзы салфеткой.

Повторите процесс с более гладким полотном, но теперь используйте диагональное движение, поддерживая одно и то же направление. Как и прежде, держите поверхность влажной и примерно через 5 минут снова протрите поверхность салфеткой и перейдите на самую слабую наждачную бумагу. На этот раз используйте противоположное диагональное движение для наилучшего результата.

Шаг 3: Полировка фар и нанесение воска

Фары уже выглядят лучше, а следующий шаг обеспечит им еще лучший вид. Очистив фары от финального шлифования, дайте им высохнуть и вылейте часть полировочного раствора или пасты на чистую ткань из микроволокна и втирайте его в фары круговыми движениями. Закончив этот шаг, нанесите немного воска на влажное полотенце из микрофибры (не используйте то, что смочено в полироле) и натрите им линзы.

Шаг 4: Нанесение УФ-герметика и защитной пленки для фар

Чтобы закрепить полученный от всей этой работы эффект, нужно нанести УФ-герметик. Производители наносят его тонким слоем еще на производственной линии, но шлифование его полностью сняло.

Нанесите герметик на мягкое бумажное полотенце, распределите его по всей поверхности каждой линзы и дайте время затвердеть. Чтобы фары оставались прозрачными в течение длительного периода, также рекомендуется нанести защитную пленку. Большинство из них предложат дополнительную защиту от ультрафиолета и царапин.

В зависимости от того, насколько повреждены ваши фары, результат может быть не безупречным. В некоторых особо тяжелых случаях можно повторить процесс. Но если и повторная процедура не принесет улучшения – следует заменить фары или, если это возможно, сами линзы.