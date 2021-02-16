Забезпечення чистоти фар свого автомобіля є життєво важливим. Це не лише допомагає бачити дорогу вночі, але й робить машину помітною для інших автомобілістів. Правильно підібрані інструменти, трохи терпіння і виконання цих чотирьох кроків допоможуть відновити помутнілі фари самостійно.

Більшість сучасних фар виготовляються з полікарбонатного пластику і рано чи пізно вони починають тьмяніти та жовтіти, що зменшує їх ефективність і робить автомобіль небезпечним.

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Найпростіший спосіб вирішити цю проблему – замінити фари, але це також найдорожчий варіант. Залежно від автомобіля, пара нових фар, навіть для далеко не нового авто, можуть коштувати від пари тисяч гривень до десятків тисяч.

Економною альтернативою є відновлення прозорості в спеціалізованому сервісі, а ще дешевше – зробити це самостійно. Тим більше, що існує широкий вибір продуктів, спеціально розроблених для цієї мети. У продажу можна знайти комплект, що містить усі товари, необхідні для цього процесу, або придбати їх окремо, що може бути хорошим варіантом, оскільки деякі з них можна знайти у кожному гаражі.

Як правило, комплекти для самостійного відновлення фар включають малярський скотч, пастоподібний віск, полірувальну пасту, УФ-герметик, а головне, мокрий і сухий наждачний папір (калібр зерна від 1000 до 2500). Також бажано придбати самоклеючу плівку для захисту фар.

Крок 1: Очистка лінз та захист скотчем прилеглих ділянок

Перше, що слід зробити, це ретельно почистити фари та прилеглі поверхні. Цей крок має вирішальне значення для отримання чудового результату. Слід використовувати спеціалізовані засоби по догляду за автомобілем. Нступним кроком буде шліфування фар, тому обклеювання прилеглих ділянок є критично важливим для уникнення пошкоджень фарби.

Важливо: деякі набори пропонують “магічне” відновлення прозорості фар без шліфування, лише за допомогою нанесення розчину та стирання його серветкою. Подібні продукти, якщо і мають заявлену дієвість, не можуть забезпечити тривалий ефект і не рекомендуються до використання.

Крок 2: Шліфування фар

Як тільки належним чином завершена робота з маскування прилеглих поверхонь, починається критична частина цього процесу. Розпочинати слід з полотна з зерном 1000. Намочіть його та шліфуйте прямими горизонтальними штрихами приблизно від 5 до 10 хвилин. Зберігайте один напрямок і переконайтеся, що завжди тримаєте поверхню вологою, щоб не пошкодити фари.

Коли жовтий наліт почне зникати, можете почати використовувати більш дрібнозернистий наждачний папір, але спочатку слід протерти лінзи серветкою.

Повторіть процес з гладкішим полотном, але тепер використовуйте діагональний рух, підтримуючи той самий напрямок. Як і раніше, тримайте поверхню вологою і приблизно через 5 хвилин знову протріть поверхню серветкою та перейдіть на найслабкіший наждачний папір. Цього разу використовуйте протилежний діагональний рух для найкращого результату.

Крок 3: Полірування фар та нанесення воску

Фари вже виглядають краще, а наступний крок забезпечить їм ще кращий вигляд. Очистивши фари від фінального шліфування, дайте їх висохнути і вилийте частину полірувального розчину чи пасти на чисту тканину з мікроволокна і втирайте його у фари круговими рухами. Закінчивши цей крок, нанесіть трохи воску на вологий рушник з мікрофібри (не використовуйте той, що змочений в поліролі) і натріть його на лінзи.

Крок 4: Нанесення УФ-герметика та захисної плівки для фар

Щоб закріпити отриманий ефект від усієї цієї роботи, потрібно нанести УФ-герметик. Виробники наносять його тонким шаром ще на виробничій лінії, але шліфування його повністю зняло.

Нанесіть герметик на м’який паперовий рушник, розподіліть його по всій поверхні кожної лінзи та дайте час затвердіти. Щоб фари залишалися прозорими протягом тривалого періоду, також рекомендується нанести захисну плівку. Більшість із них запропонують додатковий захист від ультрафіолету та подряпин.

Залежно від того, наскільки пошкоджені ваші фари, результат може бути не бездоганним. У деяких, особливо важких, випадках можна повторити процес. Але якщо і повторна процедура не принесе покращення – слід замінити фари або, якщо це можливо, самі лінзи.