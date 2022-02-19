В каждом деле есть свой предел – и даже стягивание коллекций авто-мототехники многим коллекционерам наконец надоедает. Или другая ситуация – скажем, на полномасштабный ретромобиль у фаната средств нет. Но ретротема предлагает массу других вариантов.

Движение фанатов ретротехники практически не имеет ограничений – "фанатеть" можно из любого, что имеет почтенный возраст и хотя бы минимальную историческую ценность. "Авто 24" подготовил свою – конечно же неполную! – подборку предметов старины, которые реставрируют и коллекционируют неравнодушные к истории украинские граждане.

Некоторым заядлым автомобилистам неинтересно кататься на серийных машинах, даже на старинных – они изготавливают их для себя на свой вкус

Читайте также: Что сегодня модно коллекционировать: самые редкие ретромашины

Прицеп "Скиф" (1975 г.)

Невероятно меткая идея объединить одноосный прицеп и палатку-домик для комфортного отдыха на природе. В зависимости от модификации домик мог иметь дополнительную веранду и различные варианты планировки интерьера. В комплект входили не только сложный каркас и мягкие стены из водостойкого материала, но и мебель – диваны, стулья и стол.

Туристический прицеп "Скиф" – удачный объект для владения в качестве ретротранспорта: он может служить по прямому назначению и сегодня

От привычной нам сегодня дачи-каравана советское изделие отличается удобством при транспортировке, ведь укладывается эта подвижная недвижимость в небольшой стильный прицеп, который можно буксировать даже небольшой легковушкой. Сегодня есть немало людей, которые покупают "Скифа" как объект ретромира, но при том используют его по назначению. Между прочим, исправный "Скиф" может стоить до двух тысяч долларов, в зависимости от модификации и состояния.

Капсулы в упаковке (1970-80-е гг.)

Мечта каждого поклонника технического наследия – найти так называемую "капсулу времени", то есть образец техники полувековой давности в новом состоянии, то есть без пробега. Это стремление стало настолько навязчивым, что на рынке отмечены случаи подделок под "капсулу". Но самый высокий уровень "капсул" – это экземпляры в заводской упаковке, то есть в том виде, в котором товар поступал в советские магазины. Чаще всего это бывают почему-то мотоциклы или коляски к ним.

В этом действительно что-то есть: нетронутый товар в заводской упаковке, которого за полвека так и не коснулась рука счастливого владельца

Небольшое количество сохранившихся до наших дней мотоциклов "в ящике" датируется в основном 1980-ми годами, когда население имело большие доходы, а вместе с тем и возможность оставить новенькую, только что приобретенную технику "про запас".

Читайте также: В какой ретроавтомобиль лучше вкладывать деньги

Тракторы ХТЗ ДТ-20 (1958 г.) и "Попрошайка" (1961 г.)

По объективным причинам некоторые украинские ретрофанаты стремятся купить для себя именно эти две модели. Они недорогие, массовые и не использовались на тяжелой пахоте – следовательно, при большом желании их можно и сегодня найти в оригинальном и не очень "убитом" состоянии. Хотя никто не запрещает полюбить и восстановить какую-то другую интересную модель, например, Т-25 или Т-40 в версии 4х4.

Попрошайка – потому что кузов самоходного шасси Т-16 выставлен вперед, как рука человека, стоящего на паперти

В разные годы выпуска Т-16 имел или не имел кабину, а двигатель наращивал мощность с 16 л. с. до 25 л. с. со своей стороны, малыш ДТ-20 благодаря не менее оригинальной компоновке предоставлял владельцу возможность ... превратить передок в задок и наоборот. Еще интересно, что оба трактора выпускались в Харькове, хотя и на разных предприятиях: для выпуска "Попрошайки" построили отдельный Завод самоходных шасси.

Дорожные знаки и светофоры (1960 – 80)

Согласитесь, это очень интересно – иметь в своей ретроколлекции средства регулирования дорожного движения, которые полвека назад указывали дорогу "полуторкам", "Емкам", "Победам" и трофейным "Хорьхам". Особенно, если знать, где именно и в течение какого времени работал указанный знак или светофор.

Сбор старых дорожных знаков, светофоров и уличных часов – из числа непростых видов коллекционирования

Правда, с коллекционированием подобных артефактов надо быть осторожным, чтобы не получить обвинения в кражах современной дорожной инфраструктуры. Которые, как известно, сегодня имеют место, и за которые правоохранительные органы из-за немалой стоимости тех же знаков строго наказывают.

Танки (1940 – 1960 гг.)

Вообще коллекционировать боевую ретротехнику – это высший уровень антикварного искусства. И очень отрадно, что в Украине небольшая когорта таких людей. Отметим, что не только реставрация, но и содержание старого танка обходится очень недешево.

Реставрировать историческую боевую технику очень непросто, но в Украине такие коллекции есть

Ведь даже один выезд "в свет" – например, на фестиваль, реконструкцию или киносъемки – требует массу расходных материалов и беспощадно сокращает ресурс узлов и агрегатов. Не говоря уже об обязательном техническом обслуживании "до" и "после". Ничего удивительного: конструкции, которые создавали для войны, не предусматривали длительного ресурса и большого межсервисного интервала.

Хотроды

Вообще-то тема беспощадного тюнинга старинных машин неместная – она пришла из-за океана, где за копейки можно приобрести заброшенную ретротехнику буквально на выбор. В Украине (да и в Европе в целом), где машины полувекового статуса давно все перечислены и оприходованы, такое считается святотатством. Но украинские ретроманы нашли выход – они выбрали направление хотродинга, где машины в ретростиле строятся "с нуля".

Мощный клуб хотродов давно действует в Одессе. Свободные от творческих предрассудков ребята строят для себя такие машины, которые им нравятся

В большинстве случаев украинские произведения подчинены идее мощного олдскульного двигателя – такого себе V8 или кондовой рядной шестерки. Вокруг него и строится каждый такой, если позволите, автомобиль.

Рекомендация Авто 24

Как вы могли заметить, техническая ностальгия может быть делом не только затратным, но и полезным. И если на мягких диванах "Скифа" можно спать на берегу моря или лесной полянке, то скажем, на том же ретротракторе нетрудно с успехом вспахать грядку или привезти дров на дачу. А на примере старых дорожных знаков и светофора от "дяди Степы" можно научить дорожной грамоте соседских ребятишек – ну и такое прочее. Поэтому приобщайтесь к благородному делу сохранения исторических объектов нашей технической культуры – тем более, что наши условия позволяют иногда извлекать из этого не только моральное удовлетворение, но и какую-никакую, а практическую пользу.

Читайте также: Коллекционеры раритетов: кто они