Лента от DC выйдет на экраны летом 2021 года.

Режиссер Мэтт Ривз обещает, что новый “Бэтмен” будет интереснее остальных фильмов о герое-летучей мыши. По крайней мере, автомобиль у нового Бэтмена будет более реалистичным, чем раньше.

Киногерой DC сменил уже не одного актера, и для каждого из них фильммейкеры создавали особый Бэтмобиль. У Бена Аффлека был настоящий наземный истребитель, Кристиан Бэйл гарцевал на футуристическом “танке”, известном как Tumbler.

Фото: Бэтмобиль из фильма “Бэтмен” 2021 року / Matt Reeves

В очередной франшизе автомобиль Бэтмена будет похож на классический масл-кар. Хотя о том, что он особенный, свидетельствуют даже несколько тизерных изображенний от Ривза.

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