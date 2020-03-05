Лента от DC выйдет на экраны летом 2021 года.
Режиссер Мэтт Ривз обещает, что новый “Бэтмен” будет интереснее остальных фильмов о герое-летучей мыши. По крайней мере, автомобиль у нового Бэтмена будет более реалистичным, чем раньше.
Киногерой DC сменил уже не одного актера, и для каждого из них фильммейкеры создавали особый Бэтмобиль. У Бена Аффлека был настоящий наземный истребитель, Кристиан Бэйл гарцевал на футуристическом “танке”, известном как Tumbler.
Фото: Бэтмобиль из фильма “Бэтмен” 2021 року / Matt Reeves
В очередной франшизе автомобиль Бэтмена будет похож на классический масл-кар. Хотя о том, что он особенный, свидетельствуют даже несколько тизерных изображенний от Ривза.
Также интересно: Семь машин Агента 007 собрали для тест-драйва на одной трассе: видео