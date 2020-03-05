Стрічка від DC вийде на екрани влітку 2021 року.
Режисер Метт Рівз обіцяє, що новий “Бетмен” буде цікавішим за решту фільмів про героя-кажана. Принаймі, автомобіль у нового Бетмена буде більш реалістичним, ніж раніше.
Кіногерой DC змінив уже не одного актора і для кожного з них фільммейкери створювали особливий бетмобіль. У Бена Аффлека був справжній наземний винищувач, Крістіан Бейл гарцював на футуристичному “танку”, відомому як Tumbler.
Фото: Бетмобіль із фільму “Бетмен” 2021 року / Matt Reeves
У черговій франшизі автомобіль Бетмена буде схожим на класичний масл-кар. Хоча особливості йому не бракує, навіть судячи з кількох тізерних зображень від Рівза.
Також цікаво: Cім машин Агента 007 зібрали для тест-драйву на одній трасі: відео