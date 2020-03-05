Стрічка від DC вийде на екрани влітку 2021 року.

Режисер Метт Рівз обіцяє, що новий “Бетмен” буде цікавішим за решту фільмів про героя-кажана. Принаймі, автомобіль у нового Бетмена буде більш реалістичним, ніж раніше.

Кіногерой DC змінив уже не одного актора і для кожного з них фільммейкери створювали особливий бетмобіль. У Бена Аффлека був справжній наземний винищувач, Крістіан Бейл гарцював на футуристичному “танку”, відомому як Tumbler.

Фото: Бетмобіль із фільму “Бетмен” 2021 року / Matt Reeves

У черговій франшизі автомобіль Бетмена буде схожим на класичний масл-кар. Хоча особливості йому не бракує, навіть судячи з кількох тізерних зображень від Рівза.

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