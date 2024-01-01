Rheinmetall поставит Украине еще 20 БМП Marder

На днях технологическая группа этого предприятия из немецкого Дюссельдорфа получила заказ на поставку Киеву еще двух десятков боевых машин пехоты Marder 1A3. Стоимость законтрактованных машин не уточняется, но она будет "в среднем двузначном диапазоне миллионов евро".

Эту новость на своём сайте озвучила сегодня, 17 декабря, пресс-служба предприятия. Сообщается, что доставка запланирована на первую половину следующего года.

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Финансирует производство техники Германия. Это будут машины в версии 1A3 Marder с дополнительным лазерным дальномером для эффективного и точного поражения цели.

В целом Rheinmetall поставил украинским Силам обороны "сотни боевых машин пехоты Marder" (см. реальное иллюстративное видео ВСУ ниже). Первые 20 боевых машин этого типа были поставлены группой Rheinmetall по поручению правительства Германии в марте 2023 года. Дальнейшие поставки Marder каждый раз шли в двузначных цифрах.

Еще до этого весной 2022 года Rheinmetall начала капитальный ремонт боевых машин пехоты Marder 1A3 из запасов своей компании за свой счет. С тех пор боевые машины непрерывно ремонтируются и доставляются для немедленного развертывания в Украине. Работы ведутся на объектах Группы в Унтерлюсе и Касселе.