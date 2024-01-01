Rheinmetall поставить Україні ще 20 БМП Marder

Днями технологічна група цього підприємства з німецького Дюссельдорфа отримала замовлення на постачання Києву ще двох десятків бойових машин піхоти Marder 1A3. Вартість законтрактованих машин не уточнюється, але вона буде "в середньому двозначному діапазоні мільйонів євро".

Цю новину на своєму сайті озвучила сьогодні, 17 грудня, пресслужба підприємства. Повідомляється, що доставка запланована на першу половину наступного року.

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Фінансує виробництво техніки Німеччина. Це будуть машини у версії 1A3 Marder з додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілі.

Загалом Rheinmetall поставив українським Силам оборони "сотні бойових машин піхоти Marder" (див. реальне ілюстративне відео ЗСУ нижче). Перші 20 бойових машин цього типу були поставлені групою Rheinmetall за дорученням уряду Німеччини у березні 2023 року. Подальші постачання Marder щоразу йшли у двозначних цифрах.

Ще до цього навесні 2022 року Rheinmetall розпочала капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 із запасів своєї компанії власним коштом. З того часу бойові машини безперервно ремонтуються і доставляються для негайного розгортання в Україні. Роботи ведуться на об'єктах Групи в Унтерлюсі та Касселі.