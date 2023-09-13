Ще 40 бойових машин піхоти Marder прибудуть в Україну з резерву Бундесверу: уряд Німеччині розмістив замовлення виробнику техніки Rheinmetall капітально відремонтувати армійські БМП і передати їх ЗСУ.

На офіційному сайті заводу повідомляється, що це вже буде друга партія таких машин для ЗСУ. Першу в нинішньому році поставку у кількості двадцять одиниць БМП на замовлення уряду Німеччини було відвантажено у березні. У червні 2023 року надійшло замовлено ще на двадцять БМП Rheinmetall. Нині вони капітально ремонтуються та відразу поставляються ЗСУ.

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З врахуванням нової заявки уряду, кількість БМП Marder (в перекладі з німецької – куниця) для України зросте до 80 одиниць. Вартість робіт не оголошена, але завод-виробник повідомляє, що це буде двозначне число в мільйонах євро.

Тактико-технічні характеристики БМП Marder. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Також повідомлено, що транспортні засоби, які надаються, є капітально відремонтованими системами Marder 1A3, які раніше належали Бундесверу. Роботи з приведення бойових машин піхоти до стану негайної бойової готовності повним ходом йдуть на заводах Rheinmetall у Касселі та Унтерлюсі. Середньомісячна продуктивність ремонтних дільниць вже доведена до десяти БМП на місяць.

Такі машини не застарілі, вони несуть службу в підрозділах Бундесверу і мають гарне схвалення спеціалістів німецької армії. Експерти вважають Marder однією з найнадійніших систем озброєння. Машина за свою кар'єру неодноразово проходила бойову модернізацію, в найсучаснішому вигляді вона надходитиме і в ЗСУ.

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Окрім того Rheinmetall виготовить і на кінець 2023 та початок 2024 років поставить в Україну два мобільних ультрасучасних польових госпіталів на 32 ліжка кожен. З них вісім ліжок буде відведено під блок інтенсивної терапії.

Мобільний польовий госпіталь на 32 ліжка у розгорнутому тестовому вигляді перед відправкою в Україну. Фото: Rheinmetall

Також мобільний госпіталь матиме операційну палату з усім належним обладнанням, стерилізаційними засобами. Будуть блоки діагностики, в т.ч. рентгенівська та комп’ютерна томографія, лабораторія, аптека, палату адміністрації госпіталю та проживання його персоналу.

До речі, один такий мобільний польовий госпіталь RMS поставила в Україну у вересні 2022 року та провела навчання персоналу. Вартість такого шпиталю становить майже 9 мільйонів євро. Така ж ціна буде і на кожен з двох нинішніх госпіталів, що виготовляються.