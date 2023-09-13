Еще 40 боевых машин пехоты Marder прибудут в Украину из резерва Бундесвера: правительство Германии разместило заказ производителю техники Rheinmetall капитально отремонтировать армейские БМП и передать их ВСУ.

На официальном сайте завода сообщается, что это уже будет вторая партия таких машин для ВСУ. Первая в нынешнем году поставка в количестве двадцати единиц БМП по заказу правительства Германии была отгружена в марте. В июне 2023 года поступил заказаз еще на двадцать БМП Rheinmetall. В настоящее время они капитально ремонтируются и сразу поставляются в ВСУ.

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С учетом новой заявки правительства количество БМП Marder (в переводе с немецкого – куница) для Украины вырастет до 80 единиц. Стоимость работ не объявлена, но завод-производитель сообщает, что это будет двузначное число в миллионах евро.

Тактико-технические характеристики БМП Marder. Инфографика: Генштаб ВСУ

Также сообщено, что предоставляемые транспортные средства являются капитально отремонтированными системами Marder 1A3, ранее принадлежавшими Бундесверу. Работы по приведению боевых машин пехоты в состояние немедленной боевой готовности полным ходом идут на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. Среднемесячная производительность ремонтных участков уже доведена до десяти БМП в месяц.

Такие машины не устаревшие, они несут службу в подразделениях Бундесвера и имеют хорошее одобрение специалистов германской армии. Эксперты считают Marder одной из самых надежных систем вооружения. Машина за свою карьеру неоднократно проходила боевую модернизацию, в самом современном виде она будет поступать и в ВСУ.

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Кроме того, Rheinmetall изготовит и на конец 2023 и начало 2024 годов поставит в Украину два мобильных ультрасовременных полевых госпиталя на 32 койки каждый. Из них восемь коек будет отведено под блок интенсивной терапии.

Мобильный полевой госпиталь на 32 койки в развернутом тестовом виде перед отправкой в Украину. Фото: Rheinmetall

Также у мобильного госпиталя будет операционная палата со всем надлежащим оборудованием, стерилизационными средствами. Будут блоки диагностики, в т.ч. рентгеновская и компьютерная томография, лаборатория, аптека, палата администрации госпиталя и проживание его персонала.

Кстати, один мобильный полевой госпиталь RMS поставила в Украину в сентябре 2022 года и провела обучение персонала. Стоимость такого госпиталя составляет около 9 миллионов евро. Такая же цена будет и на каждый из двух нынешних госпиталей, которые производятся.