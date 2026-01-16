Rolls-Royce готовит новый электрический Cullinan: когда ждать самый роскошный внедорожникв мире

Прототипы уже заметили во время зимних испытаний в Скандинавии, и они дают четкий сигнал: Cullinan входит в новую эру бренда, пишет Auto24, ссылаясь на данные Carscoops.

Эволюция стиля с намеком на Spectre

На первый взгляд, новый Cullinan выглядит знакомо, но стоит присмотреться, и становится понятно, что дизайн серьезно переработали. Передняя часть получила разделенную оптику, а решетка радиатора выглядит шире и массивнее. Нижний воздухозаборник по форме напоминает тот, что уже используется на электрическом купе Spectre.

Далее по кузову - выпуклый капот, более четкая плечевая линия и обновленная "оранжерея" с измененными пропорциями окон. Новые дверные ручки теперь лучше интегрированы в кузов и выглядят менее декоративными, чем раньше.

Задняя часть без компромиссов

Корма также претерпела изменения, хотя они не бросаются в глаза сразу. Вертикальные задние фонари получили новую графику, дверь багажника переделали, а номерной знак теперь расположен в бампере. Там же появились горизонтальные отражатели. Но главной деталью является полное отсутствие выхлопных труб. Это не дизайнерская прихоть, а прямой намек на ключевое изменение в концепции модели.

Полностью электрический Cullinan

По словам фотографов-шпионов, новый Rolls-Royce Cullinan будет полностью электрическим. И это логичный шаг, ведь бренд уже заявил о переходе на электротягу - первым серийным электромобилем стал Spectre. Ожидается, что Cullinan второго поколения использует ту же архитектуру роскоши, что и купе, но с адаптацией под более крупный и тяжелый кузов.

Для сравнения, Spectre оснащается батареей на 102 кВт-ч и двухмоторной полноприводной системой мощностью 584 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В версии Black Badge эти показатели возрастают до 659 л.с. и 1075 Нм. Вполне вероятно, что электрический Cullinan получит еще больший аккумулятор и мощность на уровне около 600 л.с. или больше.

Премьера не скоро

Запуск нового Cullinan ожидается не ранее 2028 года, поэтому подробности еще долго будут оставаться под завесой тайны. В то же время это означает, что Bentley успеет раньше представить собственный электрический кроссовер и временно опередить Rolls-Royce в сегменте ультралюксовых EV-SUV.