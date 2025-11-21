На аукцион выставили легковушку с двигателем от истребителя

Автомобили с самолетными моторами мы привыкли видеть разве что в фильмах или музеях, но The Beast - реальный проект британского энтузиаста, который в свое время сумел превратить идею в рабочую машину. И теперь единственный уцелевший экземпляр ищет нового владельца, пишет Фокус.

Авто, которое построили вокруг мотора

The Beast создал британский конструктор Джон Додд. Он хотел собрать машину с максимально большим двигателем и сначала думал о танковом моторе. Но потом выбрал еще более интересный вариант - 27-литровый V12 Rolls-Royce Merlin от легендарного истребителя Supermarine Spitfire.

Точную мощность этого великана определить сложно, но ориентировочные значения - 750–850 л.с. и более 1000 Нм крутящего момента. Передавать всю эту силу на колеса доверили усиленной трехступенчатой коробке передач GM.

По словам самого Додда, во время испытаний на автобане в Германии The Beast разгонялся до 294 км/ч - результат, который до сих пор впечатляет.

Длиннющий капот и серебристый кузов

Этот автомобиль построили на прочной стальной раме. Для него создали собственный стеклопластиковый кузов универсала с невероятно длинным капотом, под которым и скрывается Merlin.

Решетку радиатора одолжили у Rolls-Royce, а интерьер оформили деревом и кожей. Машина получила независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах - необходимость для такого монстра.

Не так давно автомобиль обновили: кузов оклеили серебристой пленкой, а салон отреставрировали.

Всего два экземпляра, но выжил один

Всего было построено два The Beast. Один из них сгорел в гараже, поэтому сегодня на рынке остался только этот. После смерти Джона Додда в 2023 году автомобиль выкупил нынешний владелец, который и выставил его на продажу.

Стартовая оценка аукциона - 75 000–100 000 фунтов стерлингов, или примерно 99 000–132 000 долларов. Для уникального автомобиля с мотором от легендарного Spitfire это совсем не фантастическая сумма.