Range Rover для ценителей охоты за $600 тысяч выглядит чрезвычайно изысканно: фото

Премиальное британское ателье Overfinch вместе с легендарным производителем оружия Holland & Holland создали новую лимитированную версию Range Rover. О сотрудничестве подробно пишет Car and Driver, и это одна из тех историй, в которые трудно поверить, пока не увидишь фото.

Кстати каким будет конкурент Range Rover от BYD

Что это за автомобиль и почему он особенный

Базой стал Range Rover L460 в исполнении P615 SV Long Wheelbase - уже сам по себе один из самых дорогих и комфортных внедорожников на рынке. Но Overfinch подняли планку роскоши до уровня "вне конкуренции".

Здесь нет тюнинга двигателя или подвески - все внимание сосредоточено на дизайне и атмосфере. И самое главное: авто создает ощущение дорожной версии классического оружия Holland & Holland.

Интерьер: глубокая гравировка, настоящий металл и столько дерева, что хватит на два ружья

Внутри Range Rover превращается в выставочный зал оружейного искусства:

дверные карты украшены стальными панелями со знаменитой Royal-scroll гравировкой, тем самым стилем, что использует H&H на дорогих двуствольных ружьях;

руль получил инкрустацию из грецкого ореха;

селектор передач и ручки дверей выполнены из обработанной латуни;

вставки из ореха имеют текстуру, повторяющую структуру ложе классического оружия.

Все это выглядит не как автомобильный декор, а как аксессуары из мастерской артельных граверов.

Кстати выбираем автомобиль для родителей

Внешность: минимализм, но дорогой

Внешне авто почти не кричит о своей эксклюзивности: фирменный логотип Holland & Holland на задних крыльях; декоративная "плашка" с гравировкой на передних дверях; уникальные 23-дюймовые диски с self-leveling колпачками - логотип всегда стоит ровно, как у Rolls-Royce.

Это тот случай, когда узнать особенность можно только вблизи.

Багажник, где соединились шампанское, виски и оружие

Именно здесь автомобиль проявляет свой характер на полную. Overfinch предлагает два типа "компаньон-трюнков" - интегрированных чемоданов в багажнике.

Верхний модуль:

два бутылочных слота для шампанского;

хрустальные бокалы;

набор посуды и столовых приборов;

дополнительный холодильник между задними сиденьями.

Нижний модуль:

выдвижной ящик под два разобранных охотничьих ружья;

отделение для патронов;

набор вискарных бокалов;

две декантеры;

две фляги в стиле "гильз".

Похоже, создатели осознают, что сочетание стрельбы и алкоголя звучит опасно - иронии в их описании хватает.

Сколько это стоит

Официальная цена состоит из двух частей:

Range Rover P615 SV LWB - примерно $246 000;

пакет Overfinch Holland & Holland - £180 000 (≈ $240 000).

Плюс опции:

двухцветная покраска: +$40 000;

багажные "компаньон-трубки": +$65 000.

В итоге - около $600 000.

И, несмотря на это, как подтверждает Overfinch, уже есть четыре покупателя из США. Общий тираж - всего 25 машин.

Для сравнения: пара настоящих ружей Holland & Holland Royal также стоит более $200 000, а с кастомизацией могут перевалить за $250 000. Так что аудитория понятна.

Также интересно главный тюнер Volvo теперь будет модифицировать китайские автомобили

Есть ли более дешевые Holland & Holland Range Rover?

Да. Модели предыдущих лет появляются на аукционах довольно часто. Например, официальная версия Land Rover на базе старой генерации P38a в сентябре ушла на Bring a Trailer всего за $14 150.

Но, конечно, там не будет современных 23-дюймовых дисков и набора для шампанского.