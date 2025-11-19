Range Rover для ценителей охоты за $600 тысяч выглядит чрезвычайно изысканно: фото

ФОТО: Оверфинч|
Holland & Holland Edition
Премиальное британское ателье Overfinch вместе с легендарным производителем оружия Holland & Holland создали новую лимитированную версию Range Rover. О сотрудничестве подробно пишет Car and Driver, и это одна из тех историй, в которые трудно поверить, пока не увидишь фото.
Кстати каким будет конкурент Range Rover от BYD
Что это за автомобиль и почему он особенный
Базой стал Range Rover L460 в исполнении P615 SV Long Wheelbase - уже сам по себе один из самых дорогих и комфортных внедорожников на рынке. Но Overfinch подняли планку роскоши до уровня "вне конкуренции".
Здесь нет тюнинга двигателя или подвески - все внимание сосредоточено на дизайне и атмосфере. И самое главное: авто создает ощущение дорожной версии классического оружия Holland & Holland.
Интерьер: глубокая гравировка, настоящий металл и столько дерева, что хватит на два ружья
Внутри Range Rover превращается в выставочный зал оружейного искусства:
- дверные карты украшены стальными панелями со знаменитой Royal-scroll гравировкой, тем самым стилем, что использует H&H на дорогих двуствольных ружьях;
- руль получил инкрустацию из грецкого ореха;
- селектор передач и ручки дверей выполнены из обработанной латуни;
- вставки из ореха имеют текстуру, повторяющую структуру ложе классического оружия.
Все это выглядит не как автомобильный декор, а как аксессуары из мастерской артельных граверов.
Кстати выбираем автомобиль для родителей
Внешность: минимализм, но дорогой
Внешне авто почти не кричит о своей эксклюзивности: фирменный логотип Holland & Holland на задних крыльях; декоративная "плашка" с гравировкой на передних дверях; уникальные 23-дюймовые диски с self-leveling колпачками - логотип всегда стоит ровно, как у Rolls-Royce.
Это тот случай, когда узнать особенность можно только вблизи.
Багажник, где соединились шампанское, виски и оружие
Именно здесь автомобиль проявляет свой характер на полную. Overfinch предлагает два типа "компаньон-трюнков" - интегрированных чемоданов в багажнике.
Верхний модуль:
- два бутылочных слота для шампанского;
- хрустальные бокалы;
- набор посуды и столовых приборов;
- дополнительный холодильник между задними сиденьями.
Нижний модуль:
- выдвижной ящик под два разобранных охотничьих ружья;
- отделение для патронов;
- набор вискарных бокалов;
- две декантеры;
- две фляги в стиле "гильз".
Похоже, создатели осознают, что сочетание стрельбы и алкоголя звучит опасно - иронии в их описании хватает.
Сколько это стоит
Официальная цена состоит из двух частей:
- Range Rover P615 SV LWB - примерно $246 000;
- пакет Overfinch Holland & Holland - £180 000 (≈ $240 000).
Плюс опции:
- двухцветная покраска: +$40 000;
- багажные "компаньон-трубки": +$65 000.
В итоге - около $600 000.
И, несмотря на это, как подтверждает Overfinch, уже есть четыре покупателя из США. Общий тираж - всего 25 машин.
Для сравнения: пара настоящих ружей Holland & Holland Royal также стоит более $200 000, а с кастомизацией могут перевалить за $250 000. Так что аудитория понятна.
Также интересно главный тюнер Volvo теперь будет модифицировать китайские автомобили
Есть ли более дешевые Holland & Holland Range Rover?
Да. Модели предыдущих лет появляются на аукционах довольно часто. Например, официальная версия Land Rover на базе старой генерации P38a в сентябре ушла на Bring a Trailer всего за $14 150.
Но, конечно, там не будет современных 23-дюймовых дисков и набора для шампанского.