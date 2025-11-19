Укр
Range Rover для цінителів полювання за $600 тисяч виглядає надзвичайно вишукано: фото

Тюнінгове ательє Overfinch представив розкішну Holland & Holland Edition. Таку машину створили для тих, хто одночасно цінує драйв, зброярську естетику та… елітний алкоголь. І все це — у межах одного салону.
Range Rover за $600 тисяч: нова Overfinch Holland & Holland Edition з баром і кейсом для рушниць - Auto24

ФОТО: Overfinch|

Holland & Holland Edition

Сергій Матусяк
Преміальне британське ательє Overfinch разом із легендарним виробником зброї Holland & Holland створили нову лімітовану версію Range Rover. Про співпрацю докладно пише Car and Driver, і це одна з тих історій, у які важко повірити, доки не побачиш фото.

Що це за автомобіль і чому він особливий

Базою став Range Rover L460 у виконанні P615 SV Long Wheelbase — вже сам по собі один із найдорожчих та найкомфортніших позашляховиків на ринку. Але Overfinch підняли планку розкоші до рівня «поза конкуренцією».

Тут немає тюнінгу двигуна чи підвіски — вся увага зосереджена на дизайні й атмосфері. І найголовніше: авто створює відчуття дорожньої версії класичної зброї Holland & Holland.

Інтер’єр: глибоке гравіювання, справжній метал і стільки дерева, що вистачить на дві рушниці

Усередині Range Rover перетворюється на виставковий зал зброярського мистецтва:

  • дверні карти прикрашені стальними панелями зі знаменитим Royal-scroll гравіюванням, тим самим стилем, що використовує H&H на дорогих двоствольних рушницях;
  • кермо отримало інкрустацію з волоського горіха;
  • селектор передач та ручки дверей виконані з обробленої латуні;
  • вставки з горіха мають текстуру, що повторює структуру ложе класичної зброї.

Все це виглядає не як автомобільний декор, а як аксесуари з майстерні артільних граверів.

Зовнішність: мінімалізм, але дорогий

Зовні авто майже не кричить про свою ексклюзивність: фірмовий логотип Holland & Holland на задніх крилах; декоративна «плашка» з гравіюванням на передніх дверях; унікальні 23-дюймові диски з self-leveling ковпачками — логотип завжди стоїть рівно, як у Rolls-Royce.

Це той випадок, коли впізнати особливість можна лише зблизька.

Багажник, де поєдналися шампанське, віскі та зброя

Саме тут автомобіль проявляє свій характер на повну. Overfinch пропонує два типи «компаньйон-трунків» — інтегрованих валіз у багажнику.

Верхній модуль:

  • два пляшкові слоти для шампанського;
  • криштальні келихи;
  • набір посуду та столових приборів;
  • додатковий холодильник між задніми сидіннями.

Нижній модуль:

  • висувна шухляда під дві розібрані мисливські рушниці;
  • відділення для набоїв;
  • набір віскарних келихів;
  • дві декантери;
  • два фляги у стилі «гільз».

Схоже, творці усвідомлюють, що поєднання стрільби та алкоголю звучить небезпечно — іронії у їхньому описі не бракує.

Скільки це коштує

Офіційна ціна складається з двох частин:

  • Range Rover P615 SV LWB — приблизно $246 000;
  • пакет Overfinch Holland & Holland — £180 000 (≈ $240 000).

Плюс опції:

  • двоколірне фарбування: +$40 000;
  • багажні «компаньйон-трунки»: +$65 000.

У підсумку — близько $600 000.

І, попри це, як підтверджує Overfinch, уже є чотири покупці зі США. Загальний тираж — лише 25 машин.
Для порівняння: пара справжніх рушниць Holland & Holland Royal також коштує понад $200 000, а з кастомізацією можуть перевалити за $250 000. Тож аудиторія зрозуміла.

Чи є дешевші Holland & Holland Range Rover?

Так. Моделі попередніх років з’являються на аукціонах доволі часто. Наприклад, офіційна версія Land Rover на базі старої генерації P38a у вересні пішла на Bring a Trailer всього за $14 150.

Але, звісно, там не буде сучасних 23-дюймових дисків і набору для шампанського.

