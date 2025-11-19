Range Rover для цінителів полювання за $600 тисяч виглядає надзвичайно вишукано: фото

ФОТО: Overfinch|
Holland & Holland Edition
Преміальне британське ательє Overfinch разом із легендарним виробником зброї Holland & Holland створили нову лімітовану версію Range Rover. Про співпрацю докладно пише Car and Driver, і це одна з тих історій, у які важко повірити, доки не побачиш фото.
Що це за автомобіль і чому він особливий
Базою став Range Rover L460 у виконанні P615 SV Long Wheelbase — вже сам по собі один із найдорожчих та найкомфортніших позашляховиків на ринку. Але Overfinch підняли планку розкоші до рівня «поза конкуренцією».
Тут немає тюнінгу двигуна чи підвіски — вся увага зосереджена на дизайні й атмосфері. І найголовніше: авто створює відчуття дорожньої версії класичної зброї Holland & Holland.
Інтер’єр: глибоке гравіювання, справжній метал і стільки дерева, що вистачить на дві рушниці
Усередині Range Rover перетворюється на виставковий зал зброярського мистецтва:
- дверні карти прикрашені стальними панелями зі знаменитим Royal-scroll гравіюванням, тим самим стилем, що використовує H&H на дорогих двоствольних рушницях;
- кермо отримало інкрустацію з волоського горіха;
- селектор передач та ручки дверей виконані з обробленої латуні;
- вставки з горіха мають текстуру, що повторює структуру ложе класичної зброї.
Все це виглядає не як автомобільний декор, а як аксесуари з майстерні артільних граверів.
Зовнішність: мінімалізм, але дорогий
Зовні авто майже не кричить про свою ексклюзивність: фірмовий логотип Holland & Holland на задніх крилах; декоративна «плашка» з гравіюванням на передніх дверях; унікальні 23-дюймові диски з self-leveling ковпачками — логотип завжди стоїть рівно, як у Rolls-Royce.
Це той випадок, коли впізнати особливість можна лише зблизька.
Багажник, де поєдналися шампанське, віскі та зброя
Саме тут автомобіль проявляє свій характер на повну. Overfinch пропонує два типи «компаньйон-трунків» — інтегрованих валіз у багажнику.
Верхній модуль:
- два пляшкові слоти для шампанського;
- криштальні келихи;
- набір посуду та столових приборів;
- додатковий холодильник між задніми сидіннями.
Нижній модуль:
- висувна шухляда під дві розібрані мисливські рушниці;
- відділення для набоїв;
- набір віскарних келихів;
- дві декантери;
- два фляги у стилі «гільз».
Схоже, творці усвідомлюють, що поєднання стрільби та алкоголю звучить небезпечно — іронії у їхньому описі не бракує.
Скільки це коштує
Офіційна ціна складається з двох частин:
- Range Rover P615 SV LWB — приблизно $246 000;
- пакет Overfinch Holland & Holland — £180 000 (≈ $240 000).
Плюс опції:
- двоколірне фарбування: +$40 000;
- багажні «компаньйон-трунки»: +$65 000.
У підсумку — близько $600 000.
І, попри це, як підтверджує Overfinch, уже є чотири покупці зі США. Загальний тираж — лише 25 машин.
Для порівняння: пара справжніх рушниць Holland & Holland Royal також коштує понад $200 000, а з кастомізацією можуть перевалити за $250 000. Тож аудиторія зрозуміла.
Чи є дешевші Holland & Holland Range Rover?
Так. Моделі попередніх років з’являються на аукціонах доволі часто. Наприклад, офіційна версія Land Rover на базі старої генерації P38a у вересні пішла на Bring a Trailer всього за $14 150.
Але, звісно, там не буде сучасних 23-дюймових дисків і набору для шампанського.